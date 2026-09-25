Ред Бул ще реши бъдещето на Никола Цолов след няколко месеца

Ръководителят на Ред Бул Лоран Мекис потвърди, че решение за програмата на Никола Цолов през сезон 2027 ще бъде взето след няколко месеца.

19-годишният българин е част от академията на Ред Бул и е сред обсъжданите кандидати за място във Формула 1 след силното си представяне във Формула 2.

Цолов води в генералното класиране и продължава битката за титлата. Представянето му на пистата и работата му в симулатора на Ред Бул в Милтън Кийнс са направили сериозно впечатление на ръководството.

„Никола прави много, много силен сезон. Той води в шампионата и сме изключително доволни от напредъка му както на пистата, така и от това, което виждаме да прави с нас в симулатора“, заяви Мекис.

Бъдещето на Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад за сезон 2027 все още не е официално потвърдено. Това засили спекулациите, че Рейсинг Булс може да промени своя пилотски състав.

Мекис обаче подчерта, че Ред Бул няма да прибързва с решението за Цолов.

„Смятаме, че имаме време да решим какво ще се случи с него през следващата година. Имаме дългосрочна перспектива за Никола“, обясни французинът.

Основната цел на отбора е да избере среда, която ще позволи на българския пилот да развие пълния си потенциал.

„Потенциалът му изглежда много висок. След няколко месеца ще вземем решение каква ще бъде програмата му за следващата година“, добави шефът на Ред Бул.