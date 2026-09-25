Велислава Петрова: Евроинтеграцията на РС Македония трябва да е по правилата

Процесът на присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции и в съответствие с установените правила и процедури. Това се посочва в позиция на министъра на външните работи Велислава Петрова, изпратена до БТА.

Позицията е в отговор на запитване на агенцията относно интервю на министъра на външните работи и външната търговия на съседната държава Тимчо Муцунски за медията МИА.

В интервюто си Муцунски заяви, че Северна Македония иска да продължи напред по пътя към Европейския съюз и да получи възможност за започване на преговори, но не е готова да приеме компромис на всяка цена.

По думите му Скопие ще настоява във всички бъдещи разговори със София да има и участие на Съюза. Той посочи още, че в момента има фундаментална липса на доверие между двете страни. В позицията на министър Петрова се отбелязва, че България подкрепя работата на Европейската комисия с всяка от преговарящите за членство държави.

В документа се подчертава, че добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване и необходимо условие за напредък към членството, като същевременно са и основна предпоставка за изграждане на доверие.