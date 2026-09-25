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Велислава Петрова: Евроинтеграцията на РС Македония трябва да е по правилата

Велислава Петрова: Евроинтеграцията на РС Македония трябва да е по правилата
Снимка: БТА

Позицията на външния ни министър е по повод запитване от Тимчо Муцунски и желание за посредник в разговорите със София

Процесът на присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз е европейски въпрос, който следва да бъде разглеждан в рамките на европейските институции и в съответствие с установените правила и процедури. Това се посочва в позиция на министъра на външните работи Велислава Петрова, изпратена до БТА.

Позицията е в отговор на запитване на агенцията относно интервю на министъра на външните работи и външната търговия на съседната държава Тимчо Муцунски за медията МИА.

В интервюто си Муцунски заяви, че Северна Македония иска да продължи напред по пътя към Европейския съюз и да получи възможност за започване на преговори, но не е готова да приеме компромис на всяка цена.

По думите му Скопие ще настоява във всички бъдещи разговори със София да има и участие на Съюза. Той посочи още, че в момента има фундаментална липса на доверие между двете страни. В позицията на министър Петрова се отбелязва, че България подкрепя работата на Европейската комисия с всяка от преговарящите за членство държави.

В документа се подчертава, че добросъседските отношения са съществена част от процеса на присъединяване и необходимо условие за напредък към членството, като същевременно са и основна предпоставка за изграждане на доверие.

България винаги е била и остава отворена за конструктивен диалог с Република Северна Македония, посочват от Министерството на външните работи.

От ведомството допълват, че редица държави кандидати постигат съществен напредък в изпълнението на своите ангажименти, включително в условията на усложнена среда за сигурност. Поради това София очаква Скопие също да изпълни поетите ангажименти и да започне с необходимите промени, за да продължи напред по европейския си път.

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