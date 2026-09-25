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Депутатите не приеха искането за изслушване на Велислава Петрова за Украйна

Депутатите не приеха искането за изслушване на Велислава Петрова за Украйна
Снимка: БТА

Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС посочи, че за първи път се срамува, че е български народен представител

Парламентът отхвърли изслушване на министъра на външните работи Велислава Петрова или на зам.-министър в ресора във връзка с декларация, призоваваща Русия незабавно да прекрати огъня в Украйна и да започне мирни преговори, подписана по време на разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН.

Предложението на „Демократична България“ беше отхвърлено със 121 гласа на „Прогресивна България“. Подкрепиха го 77 депутати от ГЕРБ-СДС, ДПС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“.

Председателят на парламентарната група на „Демократична България“ Надежда Йорданова прекъсна дебатите по второто четене на промени в Кодекса на труда с искане за изслушване на външния министър или на негов зам.-министър. Тя настоя и за свикване на председателски съвет на Народното събрание, на който да се обсъди включването на точката в дневния ред на парламента.

Министърът на външните работи твърди, че България се е присъединила към съвместното изявление по време на сесията на Общото събрание на ООН с призив Русия да спре огъня и да се оттегли от територията на Украйна, каза Йорданова и добави, че президентът Илияна Йотова твърди обратното.

Надежда Йорданова посочи, че върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас също е заявила, че България се е присъединила. По думите на Йорданова темата незабавно трябва да бъде изяснена в Народното събрание.

След като искането беше отхвърлено в пленарна зала, Искра Михайлова от ДПС поиска прегласуване с аргумента, че България е страна член на ЕС и ние сме в един съюз, от който дори българските представители изискват да заемат по-ясна позиция по определени проблеми. Двама представители на държавата показват, че не са наясно какво изисква ЕС и днес българското Народно събрание с мнозинството показва, че ние изобщо не знаем дали подкрепяме ЕС в тази позиция, добави Михайлова.

Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС посочи, че за първи път се срамува, че е български народен представител. На тази зала не ѝ отива да се снишава в моменти, в които на международната сцена се решават съдбините на света, обясни той. Ангелов сравни поведението на мнозинството с това на български държавен ръководител от близкото минало, който от същата трибуна е изрекъл думите „Снишаване, снишаване, снишаване“. Осъзнайте мисията, която имате в тази зала, а именно да защитавате интересите на българските граждани, да не отделяте България от ЕС, призова той.

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