Митничари задържаха 17 000 литра гориво без акцизни документи

Около 17 000 литра гориво без документи са задържани от митнически служители при превоз в страната, съобщиха от Агенция „Митници“.

След оперативен анализ и последвал „road stop“ контрол на автомагистрала „Тракия“ служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница София спрели за проверка автоцистерна, пътуваща от Пловдив за София. По документи тя превозвала бензин А95, който се намирал в две от клетките на цистерната.

При физическата проверка обаче митническите служители установили, че останалите клетки, които според акцизните документи е трябвало да бъдат празни, също са пълни с течност с мирис на дизелово гориво. Взети са проби за лабораторен анализ, а при проверката са установени около 17 000 литра енергийни продукти, които са иззети с опис. Работата по случая продължава.

Горивото е задържано заради липсата на акцизни документи, обезпечаващи транспорта или заплащането на акциз. По актуални пазарни цени стойността на горивото е над 33 000 евро, като над 11 000 евро от тази сума са дължимите акциз и ДДС.