Митничари задържаха 17 000 литра гориво без акцизни документи
Енергийните продукти са открити при проверка на автоцистерна, пътуваща от Пловдив за София
Около 17 000 литра гориво без документи са задържани от митнически служители при превоз в страната, съобщиха от Агенция „Митници“.
След оперативен анализ и последвал „road stop“ контрол на автомагистрала „Тракия“ служители на отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница София спрели за проверка автоцистерна, пътуваща от Пловдив за София. По документи тя превозвала бензин А95, който се намирал в две от клетките на цистерната.
При физическата проверка обаче митническите служители установили, че останалите клетки, които според акцизните документи е трябвало да бъдат празни, също са пълни с течност с мирис на дизелово гориво. Взети са проби за лабораторен анализ, а при проверката са установени около 17 000 литра енергийни продукти, които са иззети с опис. Работата по случая продължава.
Горивото е задържано заради липсата на акцизни документи, обезпечаващи транспорта или заплащането на акциз. По актуални пазарни цени стойността на горивото е над 33 000 евро, като над 11 000 евро от тази сума са дължимите акциз и ДДС.