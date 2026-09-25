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Гълъб Донев: Предвиждаме 3% дефицит в Бюджет 2027

Гълъб Донев: Предвиждаме 3% дефицит в Бюджет 2027
Снимка: БТА

Въвеждаме и допълнително засилване на фискалния контрол, борбата със сивата икономика, каза той

Министерството на финансите планира и предвижда в започналата бюджетна процедура за 2027 година ускорено връщане на бюджетния дефицит към Маастрихтските критерии от 3 процента.

Това обяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев по време на конференцията на високо равнище "Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в ЕМС", която се провежда в "Гранд Хотел Милениум София". Събитието е съвместно организирано от Министерството на финансите и ЕМС

Това, което предвиждаме и планираме в бюджетната процедура и за следващата година, защото тя вече в ход, е много бързо да влезем в критериите по Маастрихт по отношение на дефицита,“ каза вицепремиерът Донев. 

Той изтъкна и предприетите мерки за постигане на тази цел чрез запазване на данъчните ставки на сегашните нива, запазване на ръста на социалните разходи, а пенсиите ще нараснат отново съгласно заложеното право в Кодекса за социално осигуряване. Той изброи и залаганата подоходна политика, така че да се гарантира, че работещите в държавната сфера ще бъдат защитени от инфлационните шокове, но без да има такива мерки с проинфлационен характер. 

Въвеждаме и допълнително засилване на фискалния контрол, борбата със сивата икономика, измамите с ДДС, така че да гарантираме бюджетът за 2027 година да бъде в рамките до 3 процента дефицит,“ обяви още Гълъб Донев. 

От гледна точка на бъдещата фискална траектория той беше категоричен, че Министерството на финансите ще се придържа към запазване на конкурентно предимство на страната по отношение и на съотношението дълг към брутен вътрешен продукт (БВП). 

Това ще бъде нашето голямо предизвикателство пред правителството, пред Народното събрание, да върнем доверието на гражданите, на бизнеса, на инвеститорите във финансовата стабилност, фискалната дисциплина в България и да вървим към понижаване на този дефицит под 3 процента през следващите години,“ обобщи той целите пред финансовото министерство и правителството. 

Специален гост на конференцията е управляващият директор на ЕМС Пиер Граменя, с когото вицепремиерът Гълъб Донев проведе дискусия. 

Конференцията се организира по повод присъединяването на България към ЕМС на 29 юни, превръщайки се в 21-вия член на механизма за стабилност. 

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