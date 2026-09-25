79-годишен пешеходец почина, след като беше блъснат от микробус в Смолян

79-годишен мъж е починал, след като е бил блъснат от микробус на пешеходна пътека в Смолян, съобщиха от Областната дирекция на МВР, предава БТА.

Инцидентът е станал в четвъртък на ул. „Чан“. По първоначални данни микробусът е бил управляван от 38-годишен военнослужещ, който се е движел на заден ход, когато е блъснал възрастния пешеходец.

Заради това, че водачът е военнослужещ, на мястото е бил изпратен и екип на Военна полиция.

В Спешното отделение на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ мъжът е постъпил в тежко състояние с множество фрактури, както и повърхностни рани и охлузвания, съобщи началникът на отделението д-р Васил Гривнев. Заради тежестта на състоянието му той е бил настанен в Отделението по анестезиология и интензивно лечение, където по-късно е починал.

Образувано е досъдебно производство за изясняване на обстоятелствата около инцидента. Разследването се води от Военноокръжната прокуратура в Пловдив.