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НОИ: Средният осигурителен доход за юли е 1015,10 евро

НОИ: Средният осигурителен доход за юли е 1015,10 евро
Снимка: БТА

Разходите за пенсии са нараснали с 781,1 млн. евро за година, а броят на пенсионерите достига над 2,06 млн.

Средният осигурителен доход за страната през юли 2026 г. е достигнал 1015,10 евро, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

За периода от 1 август 2025 г. до 31 юли 2026 г. средният осигурителен доход е 1000,93 евро. Именно този показател се използва при изчисляването на размерите на новоотпуснатите пенсии през август 2026 г., уточняват от НОИ.

Разходите за пенсии към август 2026 г. са над 8,8 млрд. евро, което е увеличение със 781,1 млн. евро, или 9,7%, спрямо същия период на 2025 г.

Броят на пенсионерите през август 2026 г. е 2 067 988 души. Това е увеличение с 10 036 пенсионери, или 0,5%, в сравнение с август миналата година.

Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер през август 2026 г. е 557,60 евро.

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