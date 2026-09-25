Велислав Величков поиска изслушването на Борислав Сарафов

Изслушване на бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов пред парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията поискаха от „Продължаваме промяната“ в декларация по повод обвиненията към министъра на правосъдието Николай Найденов.

От парламентарната трибуна народният представител Велислав Величков попита има ли нещо вярно в обвиненията на бившия и.ф. главен прокурор към министъра на правосъдието Николай Найденов. Ще даде ли по-конкретни данни по обвиненията си самият г-н Сарафов и след като говори за корупционни практики и търговия с влияние и иска да се обърне към всички институции, би ли ги споделил пред парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията, попита Величков.

Той припомни, че в откритото си писмо, с което адресира всички български граждани, Борислав Сарафов твърди, че именно Николай Найденов прави прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет (ВСС) със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офиса на частна фирма в столичния квартал „Лозенец“.

Сарафов настоява до премиера Радев и всички отговорни институции писмото му да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Той изразява готовност да бъде изслушан пред компетентните органи по всички факти и обстоятелства, обясни Величков.

„Министър Найденов отговаря – като министър на правосъдието приемам магистрати в кабинета си в министерството. Това е част от работата ми и ще продължа да го правя. Сред тях има и такива, които твърдят, че са били подлагани на натиск, очевидно от другата страна. Никой кандидат не е получавал от мен обещания, ангажименти, искане за лоялност нито в министерството, нито някъде другаде. Не съм търсил подкрепа за избор на главен прокурор, още по-малко за себе си“, каза още Величков.

Тук трябва да напомним, че министър Найденов първи каза, че се осъществяват разговори, форма на натиск срещу определени магистрати за начина на тяхното гласуване за тяхната квота и срещи се провеждат в кабинета на бивш главен прокурор. Очевидно става въпрос за Сарафов, каза още народният представител.

От парламентарната група на „Продължаваме промяната“ сме силно притеснени от взаимните обиди между бившия главен прокурор и настоящия министър на правосъдието за форми на намеса в избора на професионалната квота на ВСС, допълни той.

Величков обясни, че гласуването ще бъде по окръжни съдебни райони и в малки избирателни секции, някои от които имат по 15–20–30 гласоподаватели. Тоест натискът би се осъществявал доста лесно, каза той.

Въпросът тук е има ли тайна или черна кампания за този избор чрез форми на натиск и обещания към съдии и прокурори да гласуват за точно определени кандидати, попита Величков.

Той попита още дали прокуратурата се е самосезирала и следва ли да има притеснение, че подобни схеми на влияние се появяват или ще се появят и на гласуването за парламентарната квота на ВСС.