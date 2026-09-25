Новини
Търси
Подкаст
Политика

Велислав Величков поиска изслушването на Борислав Сарафов

Велислав Величков поиска изслушването на Борислав Сарафов

Поводът са взаимните обвинения между правосъдния министър и бившия и.ф. главен прокурор

Изслушване на бившия и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов пред парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията поискаха от „Продължаваме промяната“ в декларация по повод обвиненията към министъра на правосъдието Николай Найденов.

От парламентарната трибуна народният представител Велислав Величков попита има ли нещо вярно в обвиненията на бившия и.ф. главен прокурор към министъра на правосъдието Николай Найденов. Ще даде ли по-конкретни данни по обвиненията си самият г-н Сарафов и след като говори за корупционни практики и търговия с влияние и иска да се обърне към всички институции, би ли ги споделил пред парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията, попита Величков.

Той припомни, че в откритото си писмо, с което адресира всички български граждани, Борислав Сарафов твърди, че именно Николай Найденов прави прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет (ВСС) със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офиса на частна фирма в столичния квартал „Лозенец“.

Сарафов настоява до премиера Радев и всички отговорни институции писмото му да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние. Той изразява готовност да бъде изслушан пред компетентните органи по всички факти и обстоятелства, обясни Величков.

„Министър Найденов отговаря – като министър на правосъдието приемам магистрати в кабинета си в министерството. Това е част от работата ми и ще продължа да го правя. Сред тях има и такива, които твърдят, че са били подлагани на натиск, очевидно от другата страна. Никой кандидат не е получавал от мен обещания, ангажименти, искане за лоялност нито в министерството, нито някъде другаде. Не съм търсил подкрепа за избор на главен прокурор, още по-малко за себе си“, каза още Величков.

Тук трябва да напомним, че министър Найденов първи каза, че се осъществяват разговори, форма на натиск срещу определени магистрати за начина на тяхното гласуване за тяхната квота и срещи се провеждат в кабинета на бивш главен прокурор. Очевидно става въпрос за Сарафов, каза още народният представител.

От парламентарната група на „Продължаваме промяната“ сме силно притеснени от взаимните обиди между бившия главен прокурор и настоящия министър на правосъдието за форми на намеса в избора на професионалната квота на ВСС, допълни той.

Величков обясни, че гласуването ще бъде по окръжни съдебни райони и в малки избирателни секции, някои от които имат по 15–20–30 гласоподаватели. Тоест натискът би се осъществявал доста лесно, каза той.

Въпросът тук е има ли тайна или черна кампания за този избор чрез форми на натиск и обещания към съдии и прокурори да гласуват за точно определени кандидати, попита Величков.

Той попита още дали прокуратурата се е самосезирала и следва ли да има притеснение, че подобни схеми на влияние се появяват или ще се появят и на гласуването за парламентарната квота на ВСС.

Още по темата

Сарафов поиска проверка на правосъдния министър заради съмнения за политическа корупция

Сарафов поиска проверка на правосъдния министър заради съмнения за политическа корупция

Николай Найденов: Ще защитя правата си срещу действията на Сарафов по законовия ред

Николай Найденов: Ще защитя правата си срещу действията на Сарафов по законовия ред

ВСС предлага Ваня Анчева да е и.ф. председател на ВАС

ВСС предлага Ваня Анчева да е и.ф. председател на ВАС

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

От прането на пари до пазара на водород: ЕК откри пет наказателни процедури срещу България

От прането на пари до пазара на водород: ЕК откри пет наказателни процедури срещу България

Асен Василев: Отмяната на формулата за минималната заплата крие риск от по-ниски доходи

Асен Василев: Отмяната на формулата за минималната заплата крие риск от по-ниски доходи

Депутатите приеха нов механизъм за определяне на минималната работна заплата

Депутатите приеха нов механизъм за определяне на минималната работна заплата

Румен Радев: България трябва да използва по-активно потенциала си като морска държава

Румен Радев: България трябва да използва по-активно потенциала си като морска държава

„Прогресивна България“: Мирът в Украйна трябва да бъде постигнат чрез преговори

„Прогресивна България“: Мирът в Украйна трябва да бъде постигнат чрез преговори

Водещи

От прането на пари до пазара на водород: ЕК откри пет наказателни процедури срещу България

От прането на пари до пазара на водород: ЕК откри пет наказателни процедури срещу България

  • Преди 1 минута
Две позиции, една България: Избори, популизъм и пуста Русия

Две позиции, една България: Избори, популизъм и пуста Русия

  • Преди 9 минути
Арда обяви нов централен нападател

Арда обяви нов централен нападател

  • Преди 10 минути
Делото "Сияна" с нов обрат: Внесоха дългоочакваната експертиза

Делото "Сияна" с нов обрат: Внесоха дългоочакваната експертиза

  • Преди 13 минути
Асен Василев: Отмяната на формулата за минималната заплата крие риск от по-ниски доходи

Асен Василев: Отмяната на формулата за минималната заплата крие риск от по-ниски доходи

Депутатите приеха нов механизъм за определяне на минималната работна заплата

Депутатите приеха нов механизъм за определяне на минималната работна заплата

  • Преди 14 минути
ЦСКА отрече напрежение с ММС за "Българска армия"

ЦСКА отрече напрежение с ММС за "Българска армия"

Иран е решен да задълбочи сътрудничеството си с Пакистан

Иран е решен да задълбочи сътрудничеството си с Пакистан

  • Преди 25 минути
Над 206 000 евро за седмица: Джани заминава за рехабилитация в Турция

Над 206 000 евро за седмица: Джани заминава за рехабилитация в Турция

  • Преди 27 минути
Германия иска да се откаже от петрола, газа и въглищата до 2045 г.

Германия иска да се откаже от петрола, газа и въглищата до 2045 г.

  • Преди 32 минути
Пожар във Варненско: Властите призоваха гражданите да останат по домовете си

Пожар във Варненско: Властите призоваха гражданите да останат по домовете си

Румен Радев: България трябва да използва по-активно потенциала си като морска държава

Румен Радев: България трябва да използва по-активно потенциала си като морска държава

  • Преди 37 минути
„Прогресивна България“: Мирът в Украйна трябва да бъде постигнат чрез преговори

„Прогресивна България“: Мирът в Украйна трябва да бъде постигнат чрез преговори

  • Преди 42 минути
ДБ обвини Йотова във "външнополитическа шизофрения" заради позицията за Украйна

ДБ обвини Йотова във "външнополитическа шизофрения" заради позицията за Украйна

  • Преди 43 минути
Божков с нови обвинения към прокуратурата: Крие доказателства и фабрикува нови

Божков с нови обвинения към прокуратурата: Крие доказателства и фабрикува нови

  • Преди 44 минути