Спасиха заседнал делфин край Поморие след акция на общината и РИОСВ (ВИДЕО)

Делфин, заседнал в плитчините край брега на Поморие, беше спасен след акция на екипи на Община Поморие и РИОСВ-Бургас.

Сигналът е подаден за бедстващия делфин на плажа в местността Кротиря. На място са пристигнали екипи на общината и Регионалната инспекция по околната среда и водите, които са предприели действия за извеждането му от плитката вода.

Делфинът е бил без видими наранявания, но не е успявал да се върне сам в по-дълбоките води. В спасителната акция са се включили и доброволци, намирали се на плажа.

След съвместните действия делфинът е бил изведен успешно в дълбоки води.