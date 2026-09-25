До края на годината: Сиренето с над 58% вода вече няма да отговаря на новите изисквания

Новите изисквания за водното съдържание в бялото саламурено сирене се очаква да влязат в сила до края на ноември или най-късно до края на годината, заяви пред журналисти в Ямбол заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Крум Неделков.

Той посочи, че работната група, която подготвя промените в наредбата за млечните продукти, ще заседава в понеделник от 14:00 часа. На срещата ще бъдат разгледани предложенията на браншовите организации и идеите на Министерството на земеделието и храните.

"Ако в понеделник изработим финалните поправки, смятам, че до края на другата или по другата седмица може да се пусне в сайта на министерството за обществено обсъждане в рамките на 30 дни", обясни Неделков.

Основната промяна предвижда максималното водно съдържание в бялото саламурено сирене да бъде намалено от 60 на 58 процента.

Зам.-министърът посочи, че ведомството иска да отпадне определението "сирене с високо водно съдържание", тъй като продуктите със съдържание на вода от 63-65 процента според него вече се доближават до друга категория.

"На заседанието ще валидираме предложенията от браншовите организации и ще ги обобщим заедно с нашите идеи за промяна. Нашето желание е да премахнем понятието „сирене с високо водно съдържание”. Защото сирене с 63-65 процента вече отива към съвсем друг продукт и категорично не сме съгласни, че това може да се нарича сирене", посочи заместник-министърът.

По думите му промяната цели българското бяло саламурено сирене да се доближи до традиционния продукт.

"С промените в наредбата целим сваляне на водното съдържание от 60 на 58 процента за бяло саламурено сирене. Целта е да се доближи максимално до качественото традиционно българско саламурено сирене, което познаваме от миналото", каза още Крум Неделков.

Според Неделков новите изисквания няма да доведат до съществено поскъпване на сиренето. Той посочи, че в разговорите с представители на млекопреработвателния сектор е обсъждано увеличение на цената с около 0,2-0,3 процента.

"Това, което коментирахме с представители на браншовите организации на млекопреработвателите, е за ръст с около 0,2 - 0,3 процента, което е пренебрежимо малко", каза той.

Паралелно с това Министерството на земеделието и храните обмисля промени и при изискванията за българския кашкавал.

"Ще подходим с идеята да направим този продукт резултат на непрекъснат производствен процес като евентуално прекъсването на технологията да бъде не повече от 24 часа. Смятам, че по този начин ще се насърчи косвено производството на кашкавал от българско мляко", каза Неделков.

Заместник-министърът беше в Ямбол заедно със заместник-министъра на земеделието и храните Красимир Чакъров за откриването на тридневния Национален био фест Ямбол 2026.