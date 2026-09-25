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Председателят на Еврогрупата: Членството на България в еврозоната и ЕМС укрепва Европа

Председателят на Еврогрупата: Членството на България в еврозоната и ЕМС укрепва Европа
Снимка: БТА

Кириакос Пиеракакис определи присъединяването на страната към еврозоната и Европейския механизъм за стабилност като важна стъпка към по-дълбока европейска интеграция

Присъединяването на България към еврозоната и Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) показва, че Европа продължава да задълбочава интеграцията си въпреки нарастващата фрагментация в света. Това заяви председателят на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис във видеообръщение към участниците в конференцията "Изграждане на устойчивост заедно: членството на България в Европейския механизъм за стабилност" в София.

По думите му присъединяването на страната към еврозоната и ЕМС е важен етап от европейския път на България, който укрепва както нейната устойчивост, така и устойчивостта на Европейския съюз.

Пиеракакис посочи, че всяка стъпка към по-дълбока европейска интеграция увеличава способността на ЕС да реагира на икономически сътресения и нови предизвикателства.

"Европа е в един определящ момент - устойчивостта е важна, но тя сама по себе си не е достатъчна. Европа има нужда от по-сериозен растеж, за да имаме устойчивост на инвестициите и финансите", заяви председателят на Еврогрупата.

Според Пиеракакис Европа трябва да укрепи единния пазар, да повиши производителността и да създаде условия за привличането на повече инвестиции. Той подчерта, че няма една-единствена реформа, която да може да отговори на всички предизвикателства пред европейската икономика.

Председателят на Еврогрупата отбеляза и значителния потенциал на Европа в областта на иновациите. По думите му континентът трябва да увеличи инвестициите и да създаде подходяща среда за развитието на бизнеса, като използва възможностите, които предоставя технологичният напредък.

За реализирането на общите европейски цели в сферите на енергетиката, отбраната и технологиите са необходими съвместни инвестиции, посочи той.

Пиеракакис определи финансовата интеграция като важен елемент за повишаването на конкурентоспособността на Европа.

"Когато светът се разделя, Европа се интегрира", заяви той.

Според председателя на Еврогрупата по-силната европейска интеграция укрепва и отделните държави членки, като им дава по-големи възможности да инвестират в собствения си потенциал и да осигуряват по-добро бъдеще за гражданите си.

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