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Божков с нови обвинения към прокуратурата: Крие доказателства и фабрикува нови

Божков с нови обвинения към прокуратурата: Крие доказателства и фабрикува нови

В изявлението си Божков посочи и името на известен магистрат, като коментира ролята му в разследванията

Васил Божков обвини прокуратурата, че е укрила флашка с доказателства по т.нар. хазартно дело срещу него и е заменила устройството с друго. Той направи твърденията след съдебно заседание в Софийския градски съд на 25 септември, позовавайки се на приети по делото експертизи.

Божков е подсъдим като подбудител в съучастие с бивши длъжностни лица от закритата Държавна комисия по хазарта за несъбрани в пълен размер такси. Според обвинението щетите за държавния бюджет възлизат на близо 560 млн. лева.

По време на заседанието съдът прие осем технически експертизи. При две от тях, свързани с флашки и мобилен телефон, вещите лица са установили разлики в целостта на файловете и несъответствия в хеш стойностите на устройствата, предаде БТА.

Според Божков оригиналната флашка, предадена от основния свидетел по делото Боян Найденов, липсва от доказателствата. Той обвини наблюдаващия прокурор Ангел Кънев, че я е укрил.

„Оригиналната флашка, която е предадена, я няма. И се появява друга флашка“, заяви Божков и обвини прокуратурата, че „крие доказателства“ и „фабрикува нови“.

Бизнесменът постави въпроси и за произхода на мобилен телефон, който според него е изследван по делото, въпреки че няма протокол за предаването му.

Божков отхвърли и твърденията, че е отправял заплахи, като отново обвини бившата Специализирана прокуратура и конкретно прокурор Кънев в използване на фалшиви доказателства срещу него и свързани с него лица.

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