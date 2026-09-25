Германия иска да се откаже от петрола, газа и въглищата до 2045 г.

Германия иска напълно да се откаже от петрола, газа и въглищата до 2045 г. Най-мощната европейска икономика представи амбициозния си план не къде да е, а от трибуната на ООН в Ню Йорк.

Страната предприема тази кардинална промяна в енергийната си стратегия, след като последва анонса на нейните съседи Франция и Нидерландия. По-рано през годината на среща в Колумбия още 80 държави се обявиха за изготвяне на пътна карта без замърсяващи горива.

Но да се върнем на немските амбиции. По време на общото събрание на ООН стана ясно, че германските електроцентрали, които все още работят на изкопаеми горива, ще трябва да затворят или да бъдат модифицирани, съобщи обществената телевизия на съседна Белгия, която зорко отразява как се променя енергийната карта отвъд границата.

Газовите електроцентрали, които получават държавна помощ, най-късно до 2045 трябва да са затворени или да са преминали на зелен водород или биогаз, до 2045 г. Междувременно правителството вече разглежда опции дали въглищните ТЕЦ-ве могат да бъдат затворени още през 2035 г. - 3 години по-рано от предвиден в закона срок.

Германия иска да компенсира недостига на капацитет в микса с 2 000 нови вятърни турбини, повече енергия в батерийни паркове, както и с 215 гигавата слънчеви централи.

„Отдалечаването от изкопаемите горива ни носи и независимост, достъпност и защита на климата. Парите, които сега използваме за внос на петрол и газ, все повече ще отиват за местно създаване на местна добавена стойност и продукти", казва германският министър на околната среда Карстен Шнайдер.

Освен това германското правителство ще отдели 2,8 милиарда евро за субсидиране на електрически автомобили за хора с ниски и средни доходи.

За отопление на домове Германия преминава към термопомпи. А тези, които все още имат газов котел или отопление с мазут, ще трябва да използват климатично неутрални горива от 2029 г.

Индустрията ще трябва да работи с електричество и водород колкото е възможно повече. Останалите емисии трябва да бъдат уловени или съхранени дълбоко в недрата на земята или в океана.

Справка показва, че само през 2024 година Германия е похарчила 76 милиарда евро за петролни продукти, газ и въглища.

Автор: Апостол Апостолов