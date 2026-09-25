Гюров за цените на горивата: НАП да влезе на проверка в рафинерията

Пет конкретни стъпки за справяне с кризата с цените на горивата предложи кандидатът за президент Андрей Гюров. Във Фейсбук той публикува клип, в който като първа мярка посочва влизането на НАП в рафинерията на "Лукойл" и проверката на доставните цени на суровината.

Гюров споменава и името на Вагит Алекперов, който неотдавна премиерът Румен Радев посочи като човек от "национален интерес", и свърза името му с това на "Литаско", "Лукойл" и свръхпечалбите на компанията.

Андрей Гюров напомни и че в ролята си на служебен премиер се е справил с кризата с горивата, като индиректно заяви, че сегашното правителство не успява.

Междувременно той коментира и казуса с общото изявление на 51 държави в ООН, осъждащо войната на Русия срещу Украйна и призоваващо за незабавно прекратяване на огъня и мирни преговори. Припомняме, че правителството заяви, че българската позиция „не е отразена в пълнота“, а президентът Йотова посочи, че подобни изявления „не се подписват“.

Гюров написа във Facebook, че ако България има резерви към подобна позиция, те трябва да бъдат заявени предварително.

„Не можем да направим общ ход с 50 държави и на следващия ден да се оправдаваме за него“, заяви Гюров.

Според него т.нар. „многовекторен“ подход прави страната непоследователна в отношенията с партньорите ѝ. Гюров призова България ясно и последователно да отстоява международното право и националните си интереси.