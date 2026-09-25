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„Прогресивна България“: Мирът в Украйна трябва да бъде постигнат чрез преговори

„Прогресивна България“: Мирът в Украйна трябва да бъде постигнат чрез преговори
стопкадър

По повод съвместното изявление за Украйна след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН депутатът Антон Кутев заяви, че президентът Илияна Йотова не го е подписвала и не е присъствала на заседанието

Европа трябва да може сама да гарантира сигурността си, а войната в Украйна не може да бъде разрешена без участието и на Киев, и на Москва. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Владимир Николов. По думите му позицията на формацията е за постигане на мир чрез преговори, а не чрез продължаване на военните действия.

По повод съвместното изявление за Украйна след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН депутатът Антон Кутев заяви, че президентът Илияна Йотова не го е подписвала и не е присъствала на заседанието.

Самата Йотова по-рано уточни, че документът не се подписва и че България не е получила възможност да изрази резервите си към текста, а предложените от страната редакции не са били приети. Тя посочи, че българската позиция е изложила в речта си пред Общото събрание на ООН.

В изказването си Йотова определи войната в Украйна като основно предизвикателство пред Европа и призова конфликтът да бъде пренесен от бойното поле към дипломацията и политическия диалог.

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