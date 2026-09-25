„Прогресивна България“: Мирът в Украйна трябва да бъде постигнат чрез преговори

Европа трябва да може сама да гарантира сигурността си, а войната в Украйна не може да бъде разрешена без участието и на Киев, и на Москва. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Владимир Николов. По думите му позицията на формацията е за постигане на мир чрез преговори, а не чрез продължаване на военните действия.

По повод съвместното изявление за Украйна след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН депутатът Антон Кутев заяви, че президентът Илияна Йотова не го е подписвала и не е присъствала на заседанието.

Самата Йотова по-рано уточни, че документът не се подписва и че България не е получила възможност да изрази резервите си към текста, а предложените от страната редакции не са били приети. Тя посочи, че българската позиция е изложила в речта си пред Общото събрание на ООН.

В изказването си Йотова определи войната в Украйна като основно предизвикателство пред Европа и призова конфликтът да бъде пренесен от бойното поле към дипломацията и политическия диалог.