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Арда обяви нов централен нападател

Арда обяви нов централен нападател
Фейсбук / Арда Кърджали

Клубът от Кърджали се подсили с Набил Макни

Централният нападател Набил Макни подписа договор с ПФК Арда, съобщиха официално от кърджалийския клуб в социалните мрежи.

След успешно преминали медицински прегледи и среща със спортния директор на клуба Ивайло Петков, двете страни сложиха подпис под контракт за срок от три години.

Макни е роден на 29 септември 2001-а във Франция. Той е бил част от националния отбор на Тунис, където има изиграни няколко мача.

В България Набил Макни бе част от тима на Хебър (Пазарджик), където записа 28 срещи и 9 попадения. За последно Макни игра за гръцкия НФК Волос.

"Ръководството на ПФК Арда, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Набил Макни много успехи с екипа на отбора", написаха още от клуба от Кърджали.

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