Арда обяви нов централен нападател
Клубът от Кърджали се подсили с Набил Макни
Централният нападател Набил Макни подписа договор с ПФК Арда, съобщиха официално от кърджалийския клуб в социалните мрежи.
След успешно преминали медицински прегледи и среща със спортния директор на клуба Ивайло Петков, двете страни сложиха подпис под контракт за срок от три години.
Макни е роден на 29 септември 2001-а във Франция. Той е бил част от националния отбор на Тунис, където има изиграни няколко мача.
В България Набил Макни бе част от тима на Хебър (Пазарджик), където записа 28 срещи и 9 попадения. За последно Макни игра за гръцкия НФК Волос.
"Ръководството на ПФК Арда, треньорите, футболистите и феновете пожелават на Набил Макни много успехи с екипа на отбора", написаха още от клуба от Кърджали.