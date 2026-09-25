Папа Лъв XIV пристигна във Франция за първата си апостолическа визита

Папа Лъв Четиринадесети пристигна във Франция за първата си апостолическа визита в страната, предаде Франс прес.

Самолетът с папата кацна на парижкото летище Орли, където той беше посрещнат от френския президент Еманюел Макрон. В знак на посрещането на папата камбаните на църквите във Франция биха в продължение на седем минути.

Първата част от програмата на визитата предвижда посещение на Лъв Четиринадесети в Елисейския дворец, където той ще разговаря с Макрон. След това папата ще се срещне с представители на френските власти, гражданското общество и дипломатическия корпус, пред които ще произнесе реч.

По-късно папата ще посети централата на ЮНЕСКО в Париж, където също ще направи изказване.

В 16 ч. Лъв Четиринадесети ще се разходи с папамобила си по маршрута от булевард "Монпарнас" до площад "Сен Мишел".

След това той ще посети парижката катедрала "Нотр дам", където ще бъде отслужена вечерна литургия. Папата ще има възможност да се срещне и с богомолци на площада пред катедралата.

В 18:30 ч. папата ще участва в бдение на "Стад дьо Франс" в парижкото предградие Сен Дени. По време на проявата той отново ще произнесе реч, а аудиторията му ще бъде съставена от млади хора на възраст между 17 и 35 години.

Апостолическата визита на папа Лъв Четиринадесети във Франция ще продължи до 28 септември.

В рамките на посещението папата ще посети още Лурд и Мец.