Новини
Търси
Подкаст
Свят

Папа Лъв XIV пристигна във Франция за първата си апостолическа визита

Папа Лъв XIV пристигна във Франция за първата си апостолическа визита
Снимка: AP/БТА

Папата беше посрещнат от Еманюел Макрон, а в програмата му са срещи с френските власти, посещение в ЮНЕСКО и бдение със стотици млади хора

Папа Лъв Четиринадесети пристигна във Франция за първата си апостолическа визита в страната, предаде Франс прес.

Самолетът с папата кацна на парижкото летище Орли, където той беше посрещнат от френския президент Еманюел Макрон. В знак на посрещането на папата камбаните на църквите във Франция биха в продължение на седем минути.

Първата част от програмата на визитата предвижда посещение на Лъв Четиринадесети в Елисейския дворец, където той ще разговаря с Макрон. След това папата ще се срещне с представители на френските власти, гражданското общество и дипломатическия корпус, пред които ще произнесе реч.

По-късно папата ще посети централата на ЮНЕСКО в Париж, където също ще направи изказване.

В 16 ч. Лъв Четиринадесети ще се разходи с папамобила си по маршрута от булевард "Монпарнас" до площад "Сен Мишел".

След това той ще посети парижката катедрала "Нотр дам", където ще бъде отслужена вечерна литургия. Папата ще има възможност да се срещне и с богомолци на площада пред катедралата.

В 18:30 ч. папата ще участва в бдение на "Стад дьо Франс" в парижкото предградие Сен Дени. По време на проявата той отново ще произнесе реч, а аудиторията му ще бъде съставена от млади хора на възраст между 17 и 35 години.

Апостолическата визита на папа Лъв Четиринадесети във Франция ще продължи до 28 септември.

В рамките на посещението папата ще посети още Лурд и Мец.

Още по темата

Папа Лъв XIV призова за защита на децата мигранти и бежанци

Папа Лъв XIV призова за защита на децата мигранти и бежанци

Папа Лъв XIV призова изкуственият интелект да бъде в служба на мира

Папа Лъв XIV призова изкуственият интелект да бъде в служба на мира

Папа Лъв XIV предупреждава за опасностите от изкуствения интелект

Папа Лъв XIV предупреждава за опасностите от изкуствения интелект

Папа Лъв XIV предупреди: Не бива да оставяме алгоритмите да вземат решения вместо човека

Папа Лъв XIV предупреди: Не бива да оставяме алгоритмите да вземат решения вместо човека

Папа Лъв XIV почете паметта на загиналите от 11-ти септември

Папа Лъв XIV почете паметта на загиналите от 11-ти септември

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ЕС деблокира 6,6 млрд. евро военна помощ за Украйна след години на стопиране

ЕС деблокира 6,6 млрд. евро военна помощ за Украйна след години на стопиране

Почина мъжът, ранен при опита за убийство на Тръмп през 2024 г.

Почина мъжът, ранен при опита за убийство на Тръмп през 2024 г.

Летище "Малпенса" в Милано вече носи името на Силвио Берлускони

Летище "Малпенса" в Милано вече носи името на Силвио Берлускони

Иран е решен да задълбочи сътрудничеството си с Пакистан

Иран е решен да задълбочи сътрудничеството си с Пакистан

Кремъл: Русия, Украйна и САЩ може да проведат тристранна среща скоро

Кремъл: Русия, Украйна и САЩ може да проведат тристранна среща скоро

Водещи

ЕС деблокира 6,6 млрд. евро военна помощ за Украйна след години на стопиране

ЕС деблокира 6,6 млрд. евро военна помощ за Украйна след години на стопиране

  • Преди 2 минути
Сирена Самба-Майела е временно отстранена заради антидопингово нарушение

Сирена Самба-Майела е временно отстранена заради антидопингово нарушение

  • Преди 15 минути
Задействаха BG-Alert заради пожара в Бяла

Задействаха BG-Alert заради пожара в Бяла

  • Преди 22 минути
Пулев: INSAIT трябва да бъде в сърцето на дигиталната трансформация на България

Пулев: INSAIT трябва да бъде в сърцето на дигиталната трансформация на България

  • Преди 32 минути
Андриан Краев: Трябва да се сбием и да подходим дисциплинирано

Андриан Краев: Трябва да се сбием и да подходим дисциплинирано

  • Преди 33 минути
Делян Добрев: Няма да се връщам в политиката, за първи път от 30 години няма да гласувам

Делян Добрев: Няма да се връщам в политиката, за първи път от 30 години няма да гласувам

  • Преди 36 минути
Убит, изгорен и изхвърлен на сметище: Започва делото за смъртта на 20-годишния Мариян

Убит, изгорен и изхвърлен на сметище: Започва делото за смъртта на 20-годишния Мариян

  • Преди 50 минути
Радев: Българското земеделие има бъдеще

Радев: Българското земеделие има бъдеще

Шишков: Няма решение за премахване на винетките след 2030 г.

Шишков: Няма решение за премахване на винетките след 2030 г.

  • Преди 1 час
Манчестър Сити е признат за виновен по почти всички 115 обвинения

Манчестър Сити е признат за виновен по почти всички 115 обвинения

  • Преди 1 час
След заплахи за протести: Керязов обеща отворени врати за младите хора

След заплахи за протести: Керязов обеща отворени врати за младите хора

  • Преди 1 час
Александър Димитров: Целта е България да влезе в Лига В

Александър Димитров: Целта е България да влезе в Лига В

  • Преди 2 часа
Горските пожари са намалели до 10 пъти спрямо предходните две години

Горските пожари са намалели до 10 пъти спрямо предходните две години

  • Преди 2 часа
Почина режисьорът Михаил Мелтев

Почина режисьорът Михаил Мелтев

  • Преди 2 часа
Ръсел разби конкуренцията и взе полпозишъна в Баку

Ръсел разби конкуренцията и взе полпозишъна в Баку

  • Преди 2 часа