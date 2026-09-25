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Кремъл: Русия, Украйна и САЩ може да проведат тристранна среща скоро

Кремъл: Русия, Украйна и САЩ може да проведат тристранна среща скоро
Снимка: AP/БТА

Зеленски посочи, че разговорите може да се проведат на техническо равнище в ОАЕ, докато Москва и Вашингтон обсъждат и възможности за икономическо сътрудничество

Кремъл заяви, че тристранна среща между представители на Русия, Украйна и САЩ може да се проведе в близко бъдеще, като основна тема на разговорите ще бъдат усилията за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски от своя страна посочи, че евентуалната среща ще бъде на техническо равнище и може да се проведе в Обединените арабски емирства.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков уточни, че засега няма допълнителни подробности за евентуалните разговори. Той съобщи, че специалният пратеник на Русия Кирил Дмитриев се намира в САЩ, където провежда разговори с представители на американската делегация за преговори.

Основна тема на разговорите между Дмитриев и американските представители са възможностите за икономическо сътрудничество.

Според човек, запознат с разговорите, цитиран от Ройтерс, Дмитриев се е срещнал вчера със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Междувременно Кремъл приветства избирането на ветерани от войната в Украйна за депутати в долната камара на руския парламент - Държавната дума.

Песков заяви, че ветераните ще участват активно в законодателната работа и ще използват натрупания от тях опит при разработването на нови инициативи.

"Преди всичко, това е отлична новина. Опитът на нашите герои е изключително търсен. Резултатите от гласуването вече потвърдиха това. И, разбира се, всеки в своята област ще даде възможно най-голям принос за разработването на различни инициативи", заяви Дмитрий Песков в отговор на въпрос за избирането на 46 военни ветерани в Държавната дума.

Кремъл осъди и налагането на санкции на руската телевизионна водеща Ксения Фьодорова, срещу която е издадена заповед за експулсиране от Франция заради разпространяване на пропаганда в полза на Москва.

"Това е явен натиск върху медиите, както и преследване срещу медийна представителка", посочи Песков пред АФП по време на дневната си пресконференция.

Така евентуалната тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ се очертава на фона на паралелни контакти между Москва и Вашингтон по въпроси, свързани както с войната, така и с икономическото сътрудничество.

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