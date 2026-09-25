„Единна Русия“ затвърди мнозинството си в Държавната дума

Руските власти обявиха окончателните резултати от първите парламентарни избори в страната след началото на пълномащабната война в Украйна. Управляващата партия „Единна Русия“ получава повече от три четвърти от местата в Държавната дума, предаде Асошиейтед прес.

По данни на руската Централна избирателна комисия партията печели 349 от общо 450 депутатски места.

„Единна Русия“ е получила 58% от гласовете за 225-те мандата, разпределяни по партийни листи. Партията печели и 209 едномандатни района, от които се излъчва другата половина от състава на долната камара на парламента.

Още 97 места получават по-малки партии от т.нар. системна опозиция, които като цяло подкрепят Кремъл по ключови политически въпроси. Четири мандата отиват при независими кандидати, съобщи председателят на ЦИК Ела Памфилова.

Близо 60% избирателна активност

В тридневното гласуване са участвали близо 60% от общо 111 милиона души с право на глас. Според официалните данни това е най-високата избирателна активност на парламентарен вот в страната.

В някои региони беше разрешено и електронно гласуване.

Това бяха първите парламентарни избори след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 г.

Гласуване беше организирано и в окупираните от Русия украински територии, включително в Крим, анексиран от Москва през 2014 г. Украйна определи провеждането на руски избори в окупираните територии като незаконно.

Руският президент Владимир Путин заяви, че резултатите от вота показват обществена подкрепа за политиката на Кремъл.

Ветерани от войната влизат в политиката

В листите на „Единна Русия“ и други партии бяха включени десетки ветерани от войната срещу Украйна.

„Опитът на нашите герои е търсен; резултатите от гласуването ясно потвърдиха това“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. По думите му те ще участват активно във формирането на различни инициативи.

Либералната партия „Яблоко“, която публично се противопоставя на войната, беше отстранена от изборите с решение на Върховния съд на Русия. Нейни представители участваха като кандидати само в ограничен брой едномандатни райони, но не спечелиха депутатски места.

Вотът премина на фона на атаки с дронове

Изборите се проведоха и на фона на мащабни украински атаки с дронове. Руските власти съобщиха за стотици безпилотни летателни апарати, насочени към Москва и други части на страната.

Кметът на руската столица Сергей Собянин определи една от атаките като най-мащабната срещу Москва до момента и заяви, че целта ѝ е била да попречи на провеждането на изборите.

По данни на руските власти при атаките са нанесени щети на инфраструктура и жилищни сгради, има загинали и десетки ранени.

Председателят на ЦИК Ела Памфилова съобщи още, че шестима служители на избирателни секции са загинали при украински атаки, а десетки секции са били повредени или унищожени по време на гласуването.