Денков посочи Главчев за лиценза на училище "Космос": Нарушенията са извършени по негово време

Николай Денков насочи вниманието към управлението на Димитър Главчев заради лиценза на частното училище "Космос", около което бяха установени редица нередности. Председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" заяви, че нарушенията са извършени в период, когато училището е работило с лиценз, издаден по времето на служебния премиер.

"Това, което искам да кажа, е, че нарушенията, които са направени, са направени по времето, когато това училище е работило с лиценз, издаден от премиера Главчев", заяви Денков.

Той отхвърли твърденията, че носи отговорност за случилото се и призова да се търси отговорност от управлявалите в периода, в който са извършени нарушенията.

"Престанете да намесвате моето име. Нямам никакво отношение към тези нарушения. Ако искате да преследвате някого - преследвайте тези, които са били министри и премиери по време на нарушенията", каза още той.

Училище "Космос" е свързано и със случая "Петрохан"

Темата около частното училище привлече допълнително внимание покрай разследването на случая "Петрохан-Околчица". В него е учил загиналият Александър Макулев, като възникнаха въпроси около неотбелязани негови отсъствия в период, когато е бил с групата на Ивайло Калушев.

Министерството на образованието е констатирало съществени нередности в организацията на учебния процес и квалификацията на учителите и е издало предписания.

Предстои Регионалното управление на образованието да извърши нова проверка на място, за да установи дали те са изпълнени. При неизпълнение може да се стигне до процедура по отнемане на регистрацията на училището.