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Народният театър: Не сме казвали на организаторите на хората, че шумът не пречи

Народният театър: Не сме казвали на организаторите на хората, че шумът не пречи

Споровете около неделните хора на площада пред театъра продължават

Народният театър „Иван Вазов“ опроверга информацията, че негови представители са разговаряли с организаторите на хората пред сградата и заедно с тях са регулирали силата на звука. От културната институция заявиха в позиция до медиите, че подобни твърдения не отговарят на истината.

„Представители на Народния театър не са водили подобни разговори с организаторите и не са потвърждавали, че нивото на шума не възпрепятства провеждането на представленията“, се посочва в позицията.

От театъра подчертават, че позицията им по темата остава непроменена. През годините са подавани редица официални сигнали до Столичната община, както и на телефон 112 заради силния шум пред сградата и случаи, при които той нарушава нормалното протичане на представленията.

„Категоричната ни позиция е, че провеждането на подобни събития при високи нива на шум непосредствено пред сградата на театъра е незаконно и пречи на нормалната ни работа“, заявяват от Народния театър.

Оттам уточняват, че проблемът е особено сериозен в часовете, когато се провеждат спектакли на Сцена „Музите“ и Камерна сцена, както и по време на репетиции.

Според ръководството подобни събития трябва да се организират при спазване на действащите правила и по начин, който не възпрепятства дейността на културните институции в района.

„Надяваме се дългогодишният проблем най-сетне да намери трайно институционално решение“, завършва позицията на Народния театър.

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