Мъж стреля по съсед с газов пистолет след заплаха за убийство в София

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 48-годишен мъж за отправена заплаха за убийство към негов съсед и стрелба по него с газов пистолет, съобщиха от прокуратурата.

Инцидентът е станал на 22 септември около 19:20 ч. пред блок в столичния квартал "Овча купел". По данни от разследването между двамата мъже възникнал спор, след което обвиняемият се заканил на съседа си с думите: "Аз тебе ще те убия".

След заплахата мъжът насочил газов пистолет към съседа си и произвел два изстрела. При единия от тях пострадалият е бил улучен във врата.

На мястото е било и седемгодишното дете на пострадалия, което е станало свидетел на случилото се.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа, а прокуратурата е внесла в съда искане за определяне на постоянна мярка "задържане под стража".

От прокуратурата посочват, че мъжът е бил осъждан, но е реабилитиран.