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Шестима отиват на съд за схема за трафик на мигранти към Германия

Шестима отиват на съд за схема за трафик на мигранти към Германия
Pixabay

Според прокуратурата групата е действала близо пет години, а участниците имали различни задачи - от набирането и настаняването на мигранти до осигуряването на транспорт през Сърбия и Румъния

Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу шестима души за участие в организирана престъпна група, свързана с нелегален трафик на мигранти. Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.

Според обвинението групата е действала на територията на България от лятото на 2017 г. до 1 април 2022 г., като крайната цел била мигрантите да достигнат до Германия.

Един от обвиняемите - сирийски гражданин с бежански статут - отговарял за набирането на мигранти и организирането на превозването им през страната, твърди прокуратурата.

Останалите участници имали различни задачи по веригата. Част от тях поемали пристигащите от Турция мигранти, осигурявали им места за настаняване и храна, а други организирали транспортирането им през Сърбия и Румъния в посока Германия.

За превоза били използвани бусове, камиони и други превозни средства. По данни от обвинителния акт участниците поддържали връзка чрез мобилни приложения. В България използвали български телефонни номера, а при комуникацията в Турция - иракски.

Данните на МВР и прокуратурата показват ръст на случаите, свързани с незаконното превеждане през границата и подпомагането на чужденци да пребивават или преминават през страната в нарушение на закона. През август са задържани 101 души при 67 през предходния месец.

За същия период са образувани 42 досъдебни производства, докато през юли броят им е бил 14.

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