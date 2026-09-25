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Икономика

На 1 октомври започва изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата

На 1 октомври започва изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата
pixabay

По данни на социалното министерство средствата, осигурени от бюджета, ще достигнат до над 550 хиляди нуждаещи се

От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на "инфлационния чек" от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти.

През пощенските клонове, на каса средствата могат да се получат между 1 и 26 октомври.

По Програмата могат да бъдат компенсирани: лица и семейства с ниски доходи (под линията на бедност ), обект на системата за социално подпомагане; деца и младежи без родителска грижа до 21-годишна възраст, които напускат резидентна социална услуга; подпомагани с целева помощ за отопление през текущия отоплителен сезон; семейства, отглеждащи деца е трайни увреждания; деца сираци, които са подпомагани със семейни помощи за деца; деца, настанени при близки и роднини или в приемни семейства; военноинвалиди и военнопострадали, които са обект на социална подкрепа.

В случай че подпомагано лице попада в повече от една от целевите групи, компенсацията ще се предоставя само на едно от основанията, допълват от АСП.

По данни на социалното министерство средствата, осигурени от бюджета, ще достигнат до над 550 хиляди нуждаещи се.

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