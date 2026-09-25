На 1 октомври започва изплащането на компенсациите за по-високите цени на горивата

От 1 октомври Агенцията за социално подпомагане ще започне изплащането по банков път на "инфлационния чек" от 50 евро, с който еднократно се компенсират разходите на най-уязвимите групи за покачващите се цени на горивата и основните хранителни продукти.

През пощенските клонове, на каса средствата могат да се получат между 1 и 26 октомври.

По Програмата могат да бъдат компенсирани: лица и семейства с ниски доходи (под линията на бедност ), обект на системата за социално подпомагане; деца и младежи без родителска грижа до 21-годишна възраст, които напускат резидентна социална услуга; подпомагани с целева помощ за отопление през текущия отоплителен сезон; семейства, отглеждащи деца е трайни увреждания; деца сираци, които са подпомагани със семейни помощи за деца; деца, настанени при близки и роднини или в приемни семейства; военноинвалиди и военнопострадали, които са обект на социална подкрепа.

В случай че подпомагано лице попада в повече от една от целевите групи, компенсацията ще се предоставя само на едно от основанията, допълват от АСП.