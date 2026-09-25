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Асен Василев: Отмяната на формулата за минималната заплата крие риск от по-ниски доходи

Асен Василев: Отмяната на формулата за минималната заплата крие риск от по-ниски доходи
БТА

По темата за ваучерите за храна Василев заяви, че предложението за облагането им с данък обезсмисля социалната придобивка

"Отмяната на досегашната формула за определяне на минималната работна заплата и липсата на нова ясна формула създават риск от по-ниски доходи за работещите".

Това каза лидерът на „Продължаваме промяната" Асен Василев. Той посочи, че според него проблемът произтича от това, че се отменя досегашната формула, която е давала размер от 690 евро, без да бъде въведена нова формула. По думите му в Кодекса на труда се предвиждат четири общи критерия, а конкретното им прилагане ще бъде определено допълнително с наредба на правителството.

„Това, което обясниха в комисия на едно хвърчащо листче вчера, беше, че в най-добрия случай ще бъде 670 евро, в най-лошия случай ще бъде 620 евро, колкото е сега“.

Василев изрази несъгласие с възможността минималната работна заплата да бъде по-ниска от размера, който би се получил по досегашната формула, и свърза това с нарастващите цени и инфлацията.

По темата за ваучерите за храна Василев заяви, че предложението за облагането им с данък обезсмисля социалната придобивка. Той припомни, че размерът на ваучерите е бил увеличен през 2022 г. от 60 на 200 лева. Според него, ако върху ваучерите се начислява данък, по-подходящо би било средствата да се предоставят като част от трудовото възнаграждение.

Втората тема, която Асен Василев коментира пред медиите, беше свързана с мерките за горивата. Той определи като „абсолютно неадекватно решение“ предложението за премахване на акциза върху пропан-бутана, като посочи, че основният проблем според него е свързан с цените на бензина и дизела.

Василев припомни мярката от 2022 г. за директна отстъпка от 25 стотинки за литър гориво за личните автомобили и я определи като по-ефективна за българските семейства. Той даде за пример Германия, където по думите му е въведена подобна отстъпка, и изрази мнение, че предвидената помощ от 50 евро само за социално слаби няма да бъде достатъчна.

Според Асен Василев високите цени на електроенергията и горивата оказват натиск върху печалбите на предприятията и ограничават възможностите им за увеличаване на заплатите, като същевременно създават предпоставки за повишаване на цените.

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