Тоти спрял Рома да даде №10 на Дибала

Франческо Тоти е спрял идеята Пауло Дибала да получи емблематичния №10 в Рома още при пристигането си в клуба през лятото на 2022 година. Това разкрива легендата на "джалоросите" в новата си автобиография "Oltre".

По думите на Тоти ръководството на клуба се е свързало с него чрез посредници, за да получи съгласието му и самият той символично да връчи фланелката на Дибала.

Реакцията на бившия капитан обаче била категорична.

"Вие луди ли сте?", отговорил Тоти, като дал да се разбере, че не иска да поема отговорност за решение, което не е негово.

Той заявил, че ако клубът иска да даде №10 на Дибала, може да го направи сам, без да го въвлича в избора.

Въпреки това Тоти подчертава, че има високо мнение за аржентинеца и няма нищо лично срещу него. Според него Дибала е футболист, който може да бъде решаващ, когато е в добра форма, но символиката на №10 в Рома е твърде голяма и неизбежно би довела до сравнения с него.

Легендата на клуба уточнява и че не иска номерът му да бъде изваден от употреба завинаги. Напротив, желанието му е някой ден №10 отново да бъде носен от футболист, роден и израснал в Рим, който да свърже цялата си кариера с Рома.

Според Тоти фланелката с №10 трябва да бъде поверена на играч, способен да се превърне в дългосрочен символ на клуба, а не на футболист, който ще остане само за няколко сезона.