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Почина мъжът, ранен при опита за убийство на Тръмп през 2024 г.

Почина мъжът, ранен при опита за убийство на Тръмп през 2024 г.
АП/БТА

Джеймс Копенхавър беше един от двамата тежко ранени при стрелбата по време на предизборния митинг на Доналд Тръмп в Пенсилвания

Джеймс Копенхавър, един от мъжете, ранени при опита за убийство на Доналд Тръмп по време на предизборен митинг в Пенсилвания през 2024 година, е починал на 76-годишна възраст. Новината беше съобщена от семейството му чрез адвокат.

Копенхавър е починал на 23 септември в болница, като първоначално не беше посочена причина за смъртта му. По думите на адвоката на семейството Джоузеф Фелдман той е бил заобиколен от своите близки.

Инцидентът, при който Копенхавър беше ранен, стана на 13 юли 2024 година в Бътлър, Пенсилвания. По време на предизборен митинг стрелец откри огън от покрив в близост до сцената, на която говореше Тръмп. Настоящият президент на САЩ беше ранен в ухото.

Освен Копенхавър, тежко пострада и друг мъж, а 50-годишният Кори Комператоре беше убит.

Копенхавър беше прострелян в ръката и корема и след атаката беше приет в критично, но стабилно състояние. По-късно той разказа, че единият куршум е разкъсал трицепса му, а другият е останал в тялото му, което е довело до увреждане на нервите.

След новината за смъртта му Доналд Тръмп го определи като "истински американски патриот" и изрази съболезнования на неговото семейство.

Копенхавър е бил ветеран от американските въоръжени сили, а близките му го описват като отдаден съпруг, баща и дядо.

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