Петков и Величков с емоционални послания след Евроволей 2026

Волейболните национали Преслав Петков и Жасмин Величков отправиха емоционални послания към феновете след края на българското участие на Евро 2026.

"Лъвовете" отпаднаха на осминафиналите след драматична загуба с 2:3 от Германия, но получиха силна подкрепа от трибуните в София.

"Искам да благодаря на всички българи, които ни подкрепиха по този наш път и ни накарахте да усетим за пореден път вашата несравнима подкрепа", написа 22-годишният център Преслав Петков в социалните мрежи.

Неговият съотборник Жасмин Величков също благодари на публиката и подчерта колко специално е било за него да играе с националния екип пред пълна зала в София.

"Да играеш за България пред пълна зала в София е нещо, което не се описва. Благодаря на всеки, който вярваше и ни подкрепяше през това предизвикателство. За мен е чест да нося тази фланелка. Това е само началото", заяви Величков.

Младият волейболист беше сред приятните открития на шампионата за България и остави добри впечатления с представянето си в София.

Последните мачове от Евроволей 2026 ще се изиграят в края на седмицата в Милано.