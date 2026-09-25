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Манчестър Сити е признат за виновен по почти всички 115 обвинения

Манчестър Сити е признат за виновен по почти всички 115 обвинения
АП/БТА

Независимата комисия е установила нарушения по 114 от общо 115 обвинения срещу "гражданите", а санкциите все още не са определени

Манчестър Сити е признат за виновен по почти всички обвинения, свързани с нарушения на финансовите правила на Висшата лига. Според информация на The Athletic независимата комисия е отсъдила срещу клуба по 114 от общо 115 обвинения.

На този етап все още няма окончателно решение какво наказание ще бъде наложено на "гражданите". Всички възможности остават отворени, а Манчестър Сити се очаква да обжалва.

От клуба подчертаха, че процесът все още не е приключил и остава под строга конфиденциалност.

"Процесът във Висшата лига продължава, като предстои да бъдат завършени значителни елементи и той е обект на строга конфиденциалност", заявиха от Манчестър Сити пред The Athletic.

Клубът от години категорично отрича обвиненията и настоява, че разполага с доказателства в своя защита.

Разследването започна през 2018 година след публикуването на изтекли финансови документи от германското издание Der Spiegel. През февруари 2023 г. Висшата лига официално повдигна обвинения срещу Сити за предполагаеми нарушения в периода между 2009 и 2018 година. Те включват непредоставяне на точна финансова информация, нарушения при декларирането на възнаграждения към футболисти и треньори, както и предполагаеми нарушения на правилата за финансов феърплей и устойчивост.

Изслушванията пред независимата комисия започнаха през септември 2024 г. и продължиха около 12 седмици, като приключиха през декември същата година. Оттогава английският футбол очакваше решението по едно от най-мащабните финансови дела в историята на Висшата лига.

Манчестър Сити вече веднъж премина през подобен казус с УЕФА. През 2020 г. клубът получи двугодишна забрана за участие в европейските турнири и глоба от 30 млн. евро, но Спортният арбитражен съд впоследствие отмени забраната.

Сега предстои най-важната част от процеса - определянето на санкциите. До официалното им обявяване остава неясно какви ще бъдат последствията за Манчестър Сити.

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