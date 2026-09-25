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Андриан Краев: Трябва да се сбием и да подходим дисциплинирано

Андриан Краев: Трябва да се сбием и да подходим дисциплинирано
БТА

Полузащитникът на България очаква тежък мач срещу Люксембург, но вярва, че "лъвовете" могат да започнат успешно участието си в Лигата на нациите

Полузащитникът на националния отбор Андриан Краев изрази увереност преди първия мач на България в група 4 на Лига С от турнира Лига на нациите срещу Люксембург.

Краев подчерта, че натовареният календар не трябва да бъде оправдание и според него честите мачове могат дори да помогнат на футболистите да влязат в по-добър ритъм.

"Един играч, колкото повече мачове играе - в толкова по-добра форма се намира. Не трябва да се оплакваме, че мачовете са нагъсто. За мен това е по-добре, че има повече двубои", заяви Краев.

Той припомни и предишната среща с Люксембург, в която отбеляза попадение, като призна, че съперникът е показал по-добра игра и оттогава е направил сериозен прогрес.

"В последния мач срещу тях, в който аз вкарах, те играха по-добре от нас. Те са се подобрили доста от тогава. Трябва да подхождаме към всеки един опонент с респект", каза още националът.

Краев очаква физически и оспорван двубой, в който България трябва да покаже дисциплина и агресивност в единоборствата.

"Очаквам битка. Трябва да се сбием, да подходим дисциплинирано, да спечелим единоборствата и мисля, че можем да надделеем", допълни той.

Двубоят между България и Люксембург е на 26 септември от 19:00 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

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