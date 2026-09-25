Никола Цолов с наказание от три места за следващото състезание

Никола Цолов ще потегли с три позиции назад на стартовата решетка в следващото си основно състезание, след като стюардите го наказаха за нарушение при влизане в питлейна в Баку.

Първоначално санкцията за пилота на Кампос Рейсинг е била пет секунди, но тъй като Цолов не е бил класиран в състезанието, наказанието не е могло да бъде приложено към крайния му резултат. Затова то е преобразувано в загуба на три позиции на стартовата решетка.

Стюардите са прегледали видеозаписи от ситуацията и са установили, че българинът е пресекъл бялата линия с десните колела с около един метър при влизането си в бокса.

В решението е посочено, че става въпрос за грешна преценка, като Цолов вече е бил поел към питлейна, но не е останал достатъчно вляво.

Заради нарушението към актива му е добавена и една наказателна точка. Така българският пилот вече има общо седем наказателни точки през сезон 2026.

Следващото състезание на Цолов е в събота, като именно за него ще важи санкцията от три места назад на стартовата решетка.