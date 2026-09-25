След поскъпването на горивата: КЗК поиска подробни данни от "Лукойл"

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) проверява как се формират цените на едро на бензина и дизела в България. Антимонополният орган е изискал подробна информация от "Лукойл България" и "Лукойл Нефтохим Бургас", включително за разходите и компонентите, които участват при определянето на крайната цена на горивата на едро.

Целта е да бъде проследена връзката между цената на суровия петрол, производствените и останалите разходи и цените, на които бензинът и дизелът се предлагат на българския пазар на едро.

Двете дружества разполагат със седемдневен срок, за да предоставят поисканите данни.

КЗК иска да види как се изчислява себестойността

Проверката обхваща информация за доставките, направените разходи и отделните компоненти при формирането на цените на бензина и дизела за периода от 1 май до 28 септември 2026 г.

Изискани са и подробности за икономическите елементи, които участват в ценообразуването, както и за използваната методика за определяне на себестойността.

След като получи информацията, КЗК ще анализира дали движението на цените на едро съответства на промените в цената на суровината и останалите разходи. Едва след това Комисията ще прецени дали са необходими допълнителни действия по Закона за защита на конкуренцията.

Самата КЗК подчертава, че няма общо правомощие да контролира т.нар. спекулативно поскъпване на горивата на дребно, освен когато то е резултат от антиконкурентни практики. Регулаторът обаче посочва, че цените на едро имат пряко отражение върху тези по бензиностанциите.

Проверката надгражда предишно проучване

Новото искане за информация трябва да допълни данните, събрани при предходното проучване на пазара на горива. През май КЗК предложи пакет от 23 мерки, насочени към проблеми в сектора.

Отделно от това Комисията води производство срещу дружества от групата "Лукойл" за евентуална злоупотреба с господстващо положение. Още през март регулаторът поиска данни за наличностите и капацитета на складовите бази, цените на покупка и продажба на едро, реализираните количества и доставките на суров петрол за рафинерията в Бургас.

Парламентът прие и нулев акциз за автомобилната газ

Проверката идва в момент, в който темата за цените на горивата отново е във фокуса. На 25 септември Народното събрание разгледа промени в Закона за акцизите и данъчните складове, внесени на 21 септември от Стефан Белчев, Константин Проданов и Светла Коджабашева.

Депутатите приеха нулева акцизна ставка за втечнения нефтен газ (LPG) и природния газ, използвани като моторно гориво, като мярката трябва да действа от 1 октомври до края на 2026 г.

Целта е временно да се ограничи натискът от поскъпването на енергийните продукти върху домакинствата и бизнеса.

ТАРАЛЕЖ вече писа за решението на депутатите и какво предвижда нулевият акциз за автомобилната газ.