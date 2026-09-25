Новини
Търси
Подкаст
Общество

Поръчвате от Temu, Shein или AliExpress? Нова такса влиза в сила от ноември

Поръчвате от Temu, Shein или AliExpress? Нова такса влиза в сила от ноември
Pixabay

Таксата ще се събира от платформите за електронна търговия, а не директно от получателите, като целта е да се покрият част от разходите за обработка и контрол на огромния поток от малки пратки

Нови правила за евтините онлайн покупки от страни извън Европейския съюз влизат в сила от 1 ноември 2026 г.Те предвиждат такса за обработка на малките пратки, която ще засегне и поръчките през популярни платформи като Temu, Shein и AliExpress.

Според информацията, разпространена от ДПА и БТА, размерът на таксата ще бъде 2 евро, като тя няма да се събира директно от европейските потребители, а ще бъде задължение на платформите за електронна търговия.

Мярката е част от по-мащабната митническа реформа на ЕС, с която Брюксел се опитва да отговори на огромния ръст на евтините стоки, изпращани директно от държави извън Съюза.

Милиарди евтини стоки влизат в ЕС всяка година

Мащабът на онлайн търговията вече поставя сериозно натоварване върху европейските митнически служби. През 2025 г. в ЕС са внесени близо 5,9 млрд. артикула чрез електронната търговия с ниска стойност - около четири пъти повече спрямо 2022 г. Над 90% от тях са дошли от Китай, показват данни на Европейската комисия.

Именно разходите по обработката, проверките и контрола на огромния брой малки пратки са сред причините за въвеждането на новата такса.

Тя трябва да подпомогне националните митнически администрации при покриването на разходите за проверка на информацията за стоките, анализ на риска и извършването на документални и физически проверки.

Това не е единствената промяна за евтините онлайн покупки

Новата такса не трябва да се бърка с друга промяна, която вече действа в ЕС.

От 1 юли 2026 г. беше премахнато освобождаването от мито за онлайн стоки на стойност до 150 евро. Вместо него временно се прилага фиксирано мито от 3 евро за определени категории стоки в малките пратки. То ще действа до въвеждането на новата европейска система за митнически данни.

От 1 ноември се въвежда и още една промяна - задължителни продуктови идентификатори за стоките, продавани дистанционно. Те трябва да дадат на митническите органи по-точна информация за съдържанието на пратките и да улеснят откриването на опасни или несъответстващи на европейските изисквания продукти.

Повече от такса - ЕС променя правилата за онлайн търговията

Целта на реформата е отговорността постепенно да бъде изместена от крайния купувач към платформите, продавачите и останалите участници във веригата за доставки. Новите европейски правила предвиждат именно те да носят по-голяма отговорност за митническите формалности, плащанията и съответствието на предлаганите продукти с изискванията на ЕС.

За потребителите това означава, че поръчките от платформи извън ЕС няма да изчезнат, но режимът за евтините пратки става значително по-строг. След години на бурен ръст на Temu, Shein, AliExpress и други подобни платформи Брюксел постепенно премахва облекченията, които позволяваха милиарди малки пратки да навлизат на европейския пазар при по-лек митнически режим.

Още по темата

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Най-голямата митническа реформа в ЕС от близо 60 години: Какво се променя за бизнеса и онлайн покупките

Енергетиката през юни: производството расте, но доставките на газ се сриват с 34%

Енергетиката през юни: производството расте, но доставките на газ се сриват с 34%

Димитър Радев, БНБ: Данъчните промени отразяват бюджетния процес

Димитър Радев, БНБ: Данъчните промени отразяват бюджетния процес

Парламентът реши: Таксите за платено обучение в държавните университети няма да скачат с повече от 20%

Парламентът реши: Таксите за платено обучение в държавните университети няма да скачат с повече от 20%

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Паркираш без да платиш? "Дигитална скоба" може да те спре от синя и зелена зона

Паркираш без да платиш? "Дигитална скоба" може да те спре от синя и зелена зона

Пожарът в Бяла е локализиран

Пожарът в Бяла е локализиран

СЕМ прие отчета на генералния директор на БНТ Милена Милотинова

СЕМ прие отчета на генералния директор на БНТ Милена Милотинова

До 250 евро на месец за младите: Протестиращи искат таван за онлайн хазарта

До 250 евро на месец за младите: Протестиращи искат таван за онлайн хазарта

След поскъпването на горивата: КЗК поиска подробни данни от "Лукойл"

След поскъпването на горивата: КЗК поиска подробни данни от "Лукойл"

Водещи

Паркираш без да платиш? "Дигитална скоба" може да те спре от синя и зелена зона

Паркираш без да платиш? "Дигитална скоба" може да те спре от синя и зелена зона

  • Преди 7 минути
България взриви Пазарджик и обърна Португалия в луд финал

България взриви Пазарджик и обърна Португалия в луд финал

Левски намалява цените на билетите за Лига Европа след реакция на феновете

Левски намалява цените на билетите за Лига Европа след реакция на феновете

  • Преди 21 минути
ЦИК проверява новия кандидат за вицепрезидент на Александър Томов

ЦИК проверява новия кандидат за вицепрезидент на Александър Томов

  • Преди 22 минути
Майка е обвинена в убийството на две от децата си, трето е в критично състояние

Майка е обвинена в убийството на две от децата си, трето е в критично състояние

  • Преди 31 минути
Пожарът в Бяла е локализиран

Пожарът в Бяла е локализиран

Радослав Росенов е европейски шампион в София

Радослав Росенов е европейски шампион в София

  • Преди 44 минути
Полша на финал на Евроволей след 3:0 срещу Словения

Полша на финал на Евроволей след 3:0 срещу Словения

  • Преди 47 минути
Радан Кънев: Управляващите лъжат за позицията на България за Украйна

Радан Кънев: Управляващите лъжат за позицията на България за Украйна

  • Преди 1 час
Макрон призова за международен контрол върху изкуствения интелект

Макрон призова за международен контрол върху изкуствения интелект

  • Преди 1 час
Яник Синер се отказа от Пекин заради проблем с коляното

Яник Синер се отказа от Пекин заради проблем с коляното

  • Преди 1 час
СЕМ прие отчета на генералния директор на БНТ Милена Милотинова

СЕМ прие отчета на генералния директор на БНТ Милена Милотинова

  • Преди 1 час
До 250 евро на месец за младите: Протестиращи искат таван за онлайн хазарта

До 250 евро на месец за младите: Протестиращи искат таван за онлайн хазарта

  • Преди 2 часа
България с равенство при мъжете и загуба при жените на Шахматната олимпиада

България с равенство при мъжете и загуба при жените на Шахматната олимпиада

  • Преди 2 часа
Правителството на Андрей Бабиш се изправя пред вот на недоверие дни преди изборите

Правителството на Андрей Бабиш се изправя пред вот на недоверие дни преди изборите

  • Преди 2 часа