Поръчвате от Temu, Shein или AliExpress? Нова такса влиза в сила от ноември

Нови правила за евтините онлайн покупки от страни извън Европейския съюз влизат в сила от 1 ноември 2026 г.Те предвиждат такса за обработка на малките пратки, която ще засегне и поръчките през популярни платформи като Temu, Shein и AliExpress.

Според информацията, разпространена от ДПА и БТА, размерът на таксата ще бъде 2 евро, като тя няма да се събира директно от европейските потребители, а ще бъде задължение на платформите за електронна търговия.

Мярката е част от по-мащабната митническа реформа на ЕС, с която Брюксел се опитва да отговори на огромния ръст на евтините стоки, изпращани директно от държави извън Съюза.

Милиарди евтини стоки влизат в ЕС всяка година

Мащабът на онлайн търговията вече поставя сериозно натоварване върху европейските митнически служби. През 2025 г. в ЕС са внесени близо 5,9 млрд. артикула чрез електронната търговия с ниска стойност - около четири пъти повече спрямо 2022 г. Над 90% от тях са дошли от Китай, показват данни на Европейската комисия.

Именно разходите по обработката, проверките и контрола на огромния брой малки пратки са сред причините за въвеждането на новата такса.

Тя трябва да подпомогне националните митнически администрации при покриването на разходите за проверка на информацията за стоките, анализ на риска и извършването на документални и физически проверки.

Това не е единствената промяна за евтините онлайн покупки

Новата такса не трябва да се бърка с друга промяна, която вече действа в ЕС.

От 1 юли 2026 г. беше премахнато освобождаването от мито за онлайн стоки на стойност до 150 евро. Вместо него временно се прилага фиксирано мито от 3 евро за определени категории стоки в малките пратки. То ще действа до въвеждането на новата европейска система за митнически данни.

От 1 ноември се въвежда и още една промяна - задължителни продуктови идентификатори за стоките, продавани дистанционно. Те трябва да дадат на митническите органи по-точна информация за съдържанието на пратките и да улеснят откриването на опасни или несъответстващи на европейските изисквания продукти.

Повече от такса - ЕС променя правилата за онлайн търговията

Целта на реформата е отговорността постепенно да бъде изместена от крайния купувач към платформите, продавачите и останалите участници във веригата за доставки. Новите европейски правила предвиждат именно те да носят по-голяма отговорност за митническите формалности, плащанията и съответствието на предлаганите продукти с изискванията на ЕС.

За потребителите това означава, че поръчките от платформи извън ЕС няма да изчезнат, но режимът за евтините пратки става значително по-строг. След години на бурен ръст на Temu, Shein, AliExpress и други подобни платформи Брюксел постепенно премахва облекченията, които позволяваха милиарди малки пратки да навлизат на европейския пазар при по-лек митнически режим.