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Радан Кънев: Управляващите лъжат за позицията на България за Украйна

Радан Кънев: Управляващите лъжат за позицията на България за Украйна
БТА

Евродепутатът оспори твърденията, че изявлението в подкрепа на Украйна е само обща позиция на ЕС

Радан Кънев обвини управляващите, че подвеждат обществото за участието на България в общото изявление в подкрепа на Украйна, представено в Ню Йорк. Повод за реакцията му станаха твърденията, че документът представлява обща позиция на Европейския съюз, но не и самостоятелна позиция на България.

"Нека го кажа направо: управляващите лъжат. "Това е ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА ЕС и не е позицията на България" е изцяло лъжовно твърдение", написа Кънев във Facebook.

По думите му България е подкрепила документа, тъй като страната фигурира сред 51-те държави, присъединили се към общото изявление. Министерството на външните работи също потвърди, че България се е присъединила към декларацията в подкрепа на Украйна, макар да уточни, че националната позиция не е била отразена в нея в пълнота.

"България има две възможности - вето или подкрепа. Очевидно България е дала подкрепа. И правилно", заяви още Кънев.

Той коментира и позицията на президента Илияна Йотова, която по-рано посочи, че лично не е подписвала подобен документ и не е участвала в общата снимка. Според Кънев отсъствието от снимка не означава, че България не е подкрепила изявлението.

В същото време от "Прогресивна България" защитиха тезата, че позицията, представена от Кая Калас, е обща европейска позиция, докато националната позиция на България е била изложена от Йотова в речта ѝ пред Общото събрание на ООН.

"Просто спрете да се излагате и потвърдете разумната позиция, която заехте в Ню Йорк", призова Радан Кънев.

Спорът се разгоря, след като стана ясно, че България е сред 51 държави, подкрепили общото изявление, в което се призовава Русия да приеме пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня и да започне съдържателни мирни преговори.

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