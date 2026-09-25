ЦИК проверява новия кандидат за вицепрезидент на Александър Томов

До 27 септември трябва да стане ясно дали Александър Гарибов, новият кандидат за вицепрезидент в двойка с Александър Томов, отговаря на законовите изисквания за участие в изборите на 25 октомври. Това заяви в ефира на NOVA говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова.

Гарибов беше регистриран на мястото на Сергей Инджов, чиято регистрация ЦИК обяви за недействителна след проверка на изискванията за гражданство.

Балова-Цветкова обясни, че Изборният кодекс позволява замяна на кандидат преди началото на предизборната кампания. Ако казусът беше възникнал след нейния старт, кандидатът щеше да бъде заличен без възможност за подобна смяна, уточни тя.

Говорителят на ЦИК коментира и подготовката на машините за предстоящия вот. По думите ѝ около 3000 техници ще извършват диагностика, профилактика и при необходимост ремонт на устройствата. Очакванията са до 15 октомври 12 800 машини да бъдат приведени в изправност.

След това предстои сертифицирането им с хеш код. Предвидено е и публично събитие, на което процесът да бъде демонстриран. Официалният резултат от машинното гласуване ще се отчита чрез протокола, генериран от устройството, обясни Балова-Цветкова.

Видеонаблюдението при броенето на бюлетините също остава. Ще бъдат дадени указания за разполагането на устройствата за заснемане, така че процесът да бъде обхванат максимално ясно.

ЦИК е утвърдила и 155 медии, заявили готовност да участват в кампанията чрез медийни пакети. Партийни кандидати без държавна субсидия и инициативни комитети могат да получат близо 21 хил. евро за медийно отразяване. Средствата не се предоставят директно на кандидатите, а се изплащат от ЦИК на съответните медии след извършването на услугата.

Комисията ще публикува и регистър на изразходваните средства, който ще бъде актуализиран всеки вторник.

„За момента нямаме притеснения, но пожелаваме на всички една честна и достойна надпревара. Дано да имаме по-малко жалби и сигнали в рамките на предизборната кампания“, заяви Балова-Цветкова.