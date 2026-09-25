Радослав Росенов е европейски шампион в София

Радослав Росенов донесе първата европейска титла за България от шампионата по бокс в София. Националът стигна до златния медал в категория до 60 кг след успех над Айдер Абдураимов във финала в "Асикс Арена".

Българинът спечели двубоя след три рунда здрава битка и категорично решение на съдиите – 5:0 гласа в негова полза.

Срещата започна равностойно, като още в първия рунд двамата боксьори размениха сериозни удари. Въпреки силния завършек на Абдураимов, съдиите дадоха предимство на Росенов.

Във втората част българинът продължи да води в точките, въпреки че старата аркада от предишните му срещи отново му създаваше проблеми. Росенов вече беше минал през тежки битки на четвъртфинала срещу Всеволод Шумков и на полуфинала срещу Андерс Ернандес.

В последния рунд аркадата на българина се отвори, а напрежението между двамата състезатели се повиши. Абдураимов успя да спечели частта според двама от съдиите, но това не промени крайния изход от срещата.

Така Росенов взе своеобразен реванш от украинеца, който го беше победил на Олимпийските игри в Париж през 2024 година. Българинът пък вече беше надделявал над Абдураимов на Световното първенство в Ливърпул година по-рано.

С успеха си в София Радослав Росенов се окичи с европейската титла и донесе първото злато за България на Евро 2026 по бокс.