Майка е обвинена в убийството на две от децата си, трето е в критично състояние
Петгодишно дете е открито мъртво в автомобил, едногодишното му братче е починало дни по-късно в болница, а третото дете - на три години - остава в критично състояние
Майка е обвинена в убийството на две от децата си в Австралия, след като едногодишното ѝ дете почина в болница дни след нападение над трите ѝ деца. Третото дете, на три години, продължава да се бори за живота си.
Случаят е от района на Сините планини в щата Нов Южен Уелс. Трите деца са били открити с прободни рани в неделя във Valley Heights, близо до Springwood.
Полицията първоначално е открила петгодишното дете мъртво в автомобил на Waratah Road.
На мястото са били намерени и другите две деца - на една и три години, които са били ранени. Очевидци са им оказали първа помощ до пристигането на спешните екипи, след което те са транспортирани в болница.
Едногодишното дете почина дни по-късно
В четвъртък полицията на Нов Южен Уелс съобщи, че едногодишното дете е починало от нараняванията си.
Тригодишното дете също е получило прободни рани и остава в критично състояние в болница.
На мястото на инцидента е открита и майката с прободни рани. Според първоначалната версия на полицията нараняванията ѝ са били нанесени от самата нея.
Второ обвинение за убийство
След смъртта на петгодишното дете срещу жената първоначално е повдигнато обвинение за убийство.
След като едногодишното дете също почина, полицията ѝ повдигна второ обвинение за убийство. Властите я обвиняват, че е нападнала и трите си деца.
Жената трябва да се яви пред съда в Penrith през ноември, а разследването на обстоятелствата около случая продължава.