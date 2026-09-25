12-годишно дете е в болница след инцидент на пешеходна пътека в Русе

12-годишно момче е настанено в болница с фрактура на китката след пътен инцидент на пешеходна пътека в Русе. При произшествието е пострадала и 40-годишната му майка, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал около 18:25 часа на кръстовището на улиците „Доростол“ и „Воден“.

По първоначални данни автомобил, управляван от 54-годишен мъж, е ударил с дясното си странично огледало жената. От удара тя е паднала и е повлякла със себе си 12-годишния си син.

Детето е получило фрактура на дясната китка и е прието за лечение в ортопедичното отделение на УМБАЛ „Канев“. Майката не е сериозно пострадала и е освободена за домашно лечение, но е останала в болницата като придружител на сина си.

Пробата на водача за алкохол е отрицателна.

Причините и обстоятелствата около инцидента се изясняват в рамките на досъдебно производство.