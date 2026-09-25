Путин "успокоява": Русия не се готви за война с Европа, ще обмисли връщането към преговори с Украйна

Русия не се подготвя за военни действия срещу Европа, заяви руският президент Владимир Путин по време на пресконференция в рамките на Международния културен форум в Санкт Петербург. Той обаче предупреди, че Москва ще обмисли внимателно дали да възобнови мирните преговори с Украйна след последните атаки срещу руска територия.

„Мнозина в Европа казват, че очакват агресия от страна на Руската федерация и затова трябва да се подготвят за бойни действия, за война с Русия. Но бих искал още веднъж да подчертая, че ние не се подготвяме за каквито и да било бойни действия срещу Европа“, каза Путин.

Руският президент коментира и предложенията за възобновяване на преговорите с Киев. По думите му такива инициативи има, но Москва ще прецени следващите си действия след атаките с дронове срещу Русия на 20 септември.

„Предложения за възобновяване на преговорите действително има на масата, но след всичко, което те направиха, ние ще помислим добре какво трябва да предприемем в отговор“, заяви Путин.

Той обвини Украйна в ескалация и предупреди, че Русия ще отговаря на подобни действия с удари.

През 2025 г. Москва и Киев проведоха няколко кръга преговори с посредничеството на САЩ, но те не доведоха до пробив. Сред основните спорни въпроси остана статутът на украинските територии, за които Русия претендира, че е анексирала.