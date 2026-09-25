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Тодор Янчев след обрата над Португалия: Прекланям се пред всеотдайността на играчите

Тодор Янчев след обрата над Португалия: Прекланям се пред всеотдайността на играчите
БТА

Селекционерът на България U21 отдаде победата с 2:1 на характера и вярата на футболистите и подчерта, че успехът трябва да бъде само стъпка по пътя нагоре

Селекционерът на младежкия национален отбор Тодор Янчев не скри емоциите си след драматичния обрат с 2:1 срещу Португалия в квалификациите за Евро 2027.

България стигна до победата с два късни гола и нанесе първа загуба на португалците в групата, а Янчев отдаде основната заслуга на футболистите.

"Наистина са големи емоциите, но първо искам да благодаря на нашите играчи, защото благодарение на тях извоювахме тази победа. Ние сме до тъчлинията, а те са главните действащи лица на терена", заяви Янчев пред DIEMA SPORT.

Наставникът не спести похвалите и за съперника, който определи като един от най-силните отбори в Европа.

"Португалия разполага с много качествени и добри футболисти и се радвам, че постигнахме такава победа срещу толкова именит съперник. Респект и уважение към отбора на Португалия, но благодарни сме на нашите играчи", допълни той.

Янчев призна, че щабът е имал трудности с окомплектоването на състава, но основната задача е била да вдъхне повече увереност на футболистите.

"Тези играчи имат голямо бъдеще. Те могат много повече от това, което показват. Надявам се такава победа да им даде още повече сила и увереност", каза селекционерът.

Според него ключът към обрата е бил характерът, който младежите са показали до последните минути.

"Решихме мача в последните минути с характер и воля. Може би така трябваше да стане, защото те нямаха време да реагират. Виждам, че има симбиоза между нас като екип и играчите, което е най-важното за един отбор", заяви Янчев.

Той подчерта, че победата не трябва да се приема като крайна цел, а като основа за следващите важни мачове.

"Тази победа трябва да ни послужи като голямо стъпало по пътя нагоре. Убеден съм, че сме на прав път. Най-важните мачове тепърва предстоят", каза още треньорът.

След емоциите от успеха срещу Португалия вниманието на България вече се насочва към следващото предизвикателство.

"Нека да се възстановим и да изживеем емоцията. От утре фокусът ни ще бъде насочен към отбора на Чехия. След това имаме и мач с Шотландия. Гледаме най-близкия мач", завърши Тодор Янчев.

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