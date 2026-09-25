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Никола Цолов: Никога не се предавам, утре ще дадем всичко

Никола Цолов: Никога не се предавам, утре ще дадем всичко
БТА

Българският пилот остана само на точка зад Рафаел Камара в битката за титлата във Формула 2 и ще стартира от 11-о място във второто състезание в Баку

Никола Цолов даде заявка, че няма намерение да се предава след тежкия ден в Баку. Българският пилот отпадна от първото основно състезание, загуби лидерството в шампионата, а санкция ще го прати три позиции назад на стартовата решетка за следващата надпревара.

"Животът винаги те тества. В този процес ти откриваш истината в себе си и търсиш начин да се пребориш с предизвикателството. Никога не се предавам, независимо от обстоятелствата. Ще се върнем утре с вдигнати глави и ще дадем отново всичко от себе си", написа Цолов в социалните мрежи.

Първоначално българинът получи наказание от пет секунди за пресичане на бялата линия при влизане в бокса, но тъй като не беше класиран в състезанието, санкцията не може да бъде приложена към крайния му резултат. Затова тя се превръща в загуба на три позиции на стартовата решетка. Официалните документи на ФИА потвърждават решенията на стюардите за уикенда в Баку.

Така Цолов трябва да потегли от 11-о място във второто състезание, което ще се проведе в събота.

Отпадането му имаше сериозни последствия и за битката за титлата. Цолов пристигна в Азербайджан като лидер в генералното класиране със седем точки аванс, но след първата надпревара Рафаел Камара излезе начело.

Разликата между двамата обаче остава минимална – само една точка, което превръща съботното състезание в ключово за развръзката на сезона.

И въпреки отпадането, наказанието и загубата на първото място в класирането, посланието на българина е ясно – битката продължава до последната възможност.

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