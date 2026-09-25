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Паркираш без да платиш? "Дигитална скоба" може да те спре от синя и зелена зона

Паркираш без да платиш? "Дигитална скоба" може да те спре от синя и зелена зона
БТА

Автомобилът ще може да продължи да се движи, но няма да може отново да използва платените зони, докато собственикът не погаси задължението и съответната такса

Нова алтернатива на познатите метални скоби може да промени начина, по който се санкционират шофьорите в синя и зелена зона. Предложението е автомобилът, за който не е платено паркиране, да бъде заснет, а нарушението да се регистрира по регистрационния му номер, без колата задължително да бъде блокирана физически.

Мярката е наречена "дигитална скоба" и е предложена от депутатите Божидар Божанов и Чило Попов от "Демократична България". Законопроектът е внесен на 16 септември.

Предложението вече получи подкрепа на първо четене в парламентарната Комисия по транспорт и съобщения. Това обаче не означава, че новите правила вече са в сила - предстои законодателната процедура да продължи.

Как ще работи "дигиталната скоба"?

Идеята е при установено неплатено паркиране автомобилът да не бъде непременно закопчаван с метална скоба. Вместо това нарушението ще бъде регистрирано, а собственикът ще трябва да заплати дължимата сума.

Докато задължението не бъде погасено, автомобилът няма да има право да използва платените зони за паркиране. Освен дължимата сума ще трябва да бъдат покрити и разходите по прилагането на мярката.

Предложението не премахва напълно сегашните средства за контрол. Общинските служби ще запазят възможността да използват физически скоби или да репатрират автомобили с "паяк", когато това е необходимо.

Според вносителите дигиталният вариант може да ограничи случаите, при които се стига до директни конфликти между шофьори и служители, контролиращи платеното паркиране.

По-сериозни наказания и за нарушения на жп прелези

Транспортната комисия е подкрепила на първо четене и предложение за значително увеличаване на санкциите при неправилно преминаване през железопътен прелез.

Предвижда се сегашната глоба от 50 евро да бъде увеличена десет пъти - до 500 евро, като нарушителят остава и без шофьорска книжка за три месеца.

При повторно нарушение санкцията трябва да достигне 1000 евро и шест месеца без книжка.

Без книжки за тротинетки и без таксита в BUS лентите

Не всички разгледани предложения са получили подкрепа.

Транспортната комисия е отхвърлила идеята всеки водач на електрическа тротинетка да притежава книжка за категория АМ, както и предложението за пълна забрана на електрическите тротинетки.

Без подкрепа е останала и идеята такситата да могат да използват BUS лентите, когато превозват клиент.

Депутатите не са одобрили и предложението за обособяване на безплатни места за кратковременно паркиране пред училища и детски градини.

Така една от най-съществените подкрепени промени остава именно "дигиталната скоба". Ако предложението премине и през останалите етапи на законодателната процедура, общините ще получат още един инструмент за контрол на неплатеното паркиране, без автомобилът задължително да бъде физически блокиран.

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