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СЕМ прие отчета на генералния директор на БНТ Милена Милотинова

СЕМ прие отчета на генералния директор на БНТ Милена Милотинова

Сред основните акценти са развитието на новинарското и актуалното съдържание, дигитализацията, финансовата дисциплина и подготовката за домакинството на „Евровизия“ през 2027 г.

Съветът за електронни медии (СЕМ) прие отчета на генералния директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова за периода февруари – август 2026 г. Сред основните акценти са развитието на новинарското и актуалното съдържание, дигитализацията, финансовата дисциплина и подготовката за домакинството на „Евровизия“ през 2027 г.

Милотинова и членовете на Управителния съвет представиха пред медийния регулатор резултатите от първите шест месеца на мандата и основните приоритети за развитието на обществената телевизия.

Като едно от най-значимите събития за периода генералният директор посочи победата на България на „Евровизия“ и предстоящото домакинство на конкурса в Бургас през 2027 г.

По думите ѝ в момента тече интензивна подготовка, в която участват екипи на БНТ и международни експерти с опит в организирането на песенния конкурс.

„Победата на „Евровизия“ е историческа. България спечели с най-голямата разлика до момента в 70-годишната история на конкурса – и в зрителския вот, и във вота на журитата. Това е успех, който поставя пред нас и огромна отговорност“, заяви Милотинова.

БНТ отчита високо обществено доверие

Сред акцентите в отчета е и доверието към обществената телевизия. Милотинова посочи, че през първите шест месеца са въведени нови подходи в телевизионното отразяване, сред които представянето на изборните резултати чрез 3D мапинг.

Пред СЕМ бяха представени и резултати от проучване на агенция „МЯРА“, според което БНТ е първи избор на анкетираните по показателя „обективност“ при отразяването на предизборната кампания за парламентарните избори.

В отчета е посочен и годишният доклад за 2026 г. на Института за изследване на журналистиката „Ройтерс“ към Оксфордския университет, според който БНТ е с най-високо доверие сред изследваните български медии.

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