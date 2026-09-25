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Правителството на Андрей Бабиш се изправя пред вот на недоверие дни преди изборите

Правителството на Андрей Бабиш се изправя пред вот на недоверие дни преди изборите

Предложението е внесено от опозиционни партии, които обвиняват кабинета в посегателства срещу независимостта на съдебната власт

Правителството на чешкия премиер Андрей Бабиш ще се изправи пред вот на недоверие по-малко от две седмици преди местните избори и вота за една трета от Сената. Предложението е внесено от опозиционни партии, които обвиняват кабинета в посегателства срещу независимостта на съдебната власт, медиите и неправителствения сектор, както и в увеличаване на държавния дълг.

Дебатите по вота се очаква да започнат във вторник и могат да продължат няколко дни. За сваляне на правителството са необходими най-малко 101 гласа в 200-местната Камара на депутатите.

Бабиш заяви, че не е притеснен от предстоящото гласуване и увери, че управляващата коалиция остава единна. По думите му кабинетът ще използва парламентарните дебати, за да отговори на обвиненията на опозицията.

В правителството участват движението на Бабиш АНО, „Свобода и пряка демокрация“ (SPD) и „Автомобилисти за себе си“.

Вотът на недоверие идва непосредствено преди местните и сенатските избори на 9 и 10 октомври. Те ще бъдат първият национално значим изборен тест след идването на настоящата управляваща коалиция на власт през декември миналата година.

На 9 и 10 октомври чехите ще избират местна власт, както и представители в една трета от 81-местния Сенат. Горната камара участва в законодателния процес и има ключова роля при приемането на промени в конституцията.

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