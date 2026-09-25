Джеф Щрасер: България е много интересен отбор

Селекционерът на Люксембург Джеф Щрасер подходи с уважение към България преди двубоя между двата отбора от група 4 на Лига С в Лигата на нациите.

Наставникът даде официалната си пресконференция на стадион "Христо Ботев" в Пловдив и обърна внимание на факта, че Люксембург все още няма победа срещу България.

"Когато гледаме тази статистика - разбира се, че нашият приоритет ще е да я променим. Ако трябва да определя нашите опоненти в групата - мисля, че ранкингът показва, че сме равностойни", заяви Щрасер.

Според него предстоящият двубой ще бъде важен и за двата отбора, които ще търсят положително начало на кампанията си в турнира.

"Утре играем с България - много интересен отбор. Имат футболисти, които играят в местното първенство и в чужбина. Мисля, че ще бъде важен мач и за двата тима, за да започнем турнира с добър резултат", допълни селекционерът.

Щрасер разкри, че щабът на Люксембург е анализирал подробно представянето на България и отличи част от футболистите на Александър Димитров.

"Имат качество в атака в лицето на Петков и Димитров. Груев е може би лидерът на този отбор. Утре ще разберем дали той ще може да играе. Знаем какви качества има нашият опонент, но трябва да гледаме нашия отбор и нашата игра", каза още той.

България и Люксембург се изправят един срещу друг на 26 септември от 19:00 часа на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.