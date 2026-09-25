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Макрон призова за международен контрол върху изкуствения интелект

Макрон призова за международен контрол върху изкуствения интелект

Той направи предложението по време на срещата си с папа Лъв XIV в Париж

Френският президент Еманюел Макрон призова за създаването на международна организация, която да ограничи риска най-мощните модели на изкуствен интелект да бъдат съсредоточени в ръцете на малък брой компании или държави. Той направи предложението по време на срещата си с папа Лъв XIV.

„Изкуственият интелект трябва да ни служи, а не да ни командва. Дигиталната революция трябва да ни води напред, а не да ни ограничава“, заяви Макрон в реч в Елисейския дворец.

Според френския президент международната общност трябва да предотврати ситуация, при която ограничен кръг от играчи контролира най-развитите AI технологии и взема решения, засягащи цялото човечество. Той предупреди и за необходимостта да се запази човешкият контрол върху развитието на технологиите.

Идеята получи подкрепа от лидера на „Непокорна Франция“ Жан-Люк Меланшон. Той заяви, че създаването на международна институция за контрол върху изкуствения интелект съответства на предложения, обсъждани и от други държави и международни фактори.

Лидерът на Социалистическата партия Оливие Фор също предложи по-строги механизми за контрол. Според него могат да бъдат организирани международни срещи на експерти и държавни ръководители по модел, сходен с глобалните формати за климатичните промени.

Фор се обяви и за създаването във Франция на публичен орган, който да тества системите с изкуствен интелект преди пускането им на пазара и да идентифицира технологиите, които могат да представляват висок риск.

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