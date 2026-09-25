Полша на финал на Евроволей след 3:0 срещу Словения

Полша се класира за финала на Европейското първенство по волейбол, след като победи Словения с 3:0 (25:23, 25:23, 25:18) в полуфиналния двубой в Милано.

Така настоящият европейски шампион ще има възможност да защити титлата си, като съперникът му ще бъде определен от втория полуфинал между олимпийския шампион Франция и една от големите изненади на турнира - Финландия.

Първият гейм започна равностойно, но Полша успя да натрупа преднина при 11:7. Словенците останаха близо до съперника и се доближиха до 23:24, но поляците затвориха частта и поведоха в резултата.

Във втория гейм Полша отново контролираше по-голяма част от играта, но Словения успя да изравни при 15:15 след серия от четири поредни точки. Равенството се запази и при 21:21, когато европейските шампиони направиха три последователни точки и се откъснаха. Словения върна две, но Полша отново затвори гейма при 25:23.

Най-сериозна съпротива словенците оказаха в началото на третата част, когато поведоха с 3:0 и след това с 11:7. Това принуди Никола Гърбич да вземе прекъсване, а след него Полша бързо изравни при 11:11 и за първи път поведе при 13:12.

От този момент поляците поеха контрол над гейма и не изпуснаха инициативата до края. Те затвориха частта с 25:18 и сложиха край на мача в три гейма.

Ник Муянович беше най-резултатен за Словения с 20 точки. За Полша Бартоломей Боладж реализира 14, а Томаш Форнал и Бартоломей Лемански добавиха по 11.