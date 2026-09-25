Левски намалява цените на билетите за Лига Европа след реакция на феновете

Левски ще намали цените на билетите за оставащите три домакински мача от основната фаза на Лига Европа през сезон 2026/27. Решението идва след реакция от част от привържениците към първоначално обявените цени.

От клуба признаха, че очакванията на част от феновете са били различни и след проведена дискусия ръководството е решило да направи промени.

"Очевидно обаче цените се оказаха различни от очакванията на част от привържениците ни. И именно защото "Левски" не е обикновен футболен клуб, ние чухме посланието на феновете", написаха "сините".

Новите по-ниски цени ще важат за оставащите три домакински срещи на Левски в основната фаза на турнира - срещу Ягелония, Лилестрьом и Милан.

Клубът въвежда и семейни отстъпки, които първоначално не са били предвидени. Децата до 7-годишна възраст ще могат да влизат безплатно, но без право на отделно седящо място. За трите срещи ще бъде обособен и специален "Семеен сектор".

Компенсация ще има и за привържениците, които вече са закупили пакетен билет за всички домакински срещи от Лига Европа. Те ще получат ваучер, равняващ се на разликата между първоначалните и новите цени, като ще бъде отчетена и отстъпката, която са получили при закупуването на целия пакет.

Ваучерът ще може да бъде използван за подновяване на абонаментна карта или за покупка на артикули от официалния магазин на клуба.

"Пак сърцата ще са пълни, пак стадионът ще е син, а "Левски" - европейски!", завършва позицията на ръководството.