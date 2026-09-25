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Американски телевизии възобновиха общото отразяване на Белия дом след спор за медийния достъп

Американски телевизии възобновиха общото отразяване на Белия дом след спор за медийния достъп

Работата на екипа беше преустановена, след като Белият дом забрани достъпа на CNN, MSNBC и Politico

Екипът на водещите американски телевизионни мрежи, който осигурява съвместно видеоотразяване на Белия дом, възобнови работа за първи път след спора между администрацията на президента Доналд Тръмп и няколко медии, предаде Асошиейтед прес.

Работата на екипа беше преустановена, след като Белият дом забрани достъпа на CNN, MSNBC и Politico. CNN е част от групата от пет големи телевизионни оператора, които се редуват при заснемането и разпространението на кадри от президентските събития. В знак на солидарност останалите телевизии отказаха да участват в общото отразяване.

Съд временно отмени ограниченията за трите медии и журналистите им отново получиха достъп до Белия дом. Решението обаче не се отнасяше пряко до работата на телевизионния екип и първоначално мрежите продължиха бойкота.

Съвместното излъчване беше възстановено при подготовката за посещението на Тръмп и китайския президент Си Цзинпин в Националния архив.

Медийният анализатор на CNN Брайън Стелтър съобщи, че телевизията е получила задача да отразява събитието като част от общия екип и че Белият дом е одобрил акредитацията ѝ.

В официалния график на Белия дом CBS също беше посочена сред медиите, участващи в съвместното отразяване.

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