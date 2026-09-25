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Руският политолог Александър Кънев е задържан по обвинение за наркотици

Руският политолог Александър Кънев е задържан по обвинение за наркотици
МВР

Изследователят на руските избори и регионалната политика отрича обвиненията, а адвокатът му обяви, че ще обжалва задържането

Независимият руски политолог Александър Кънев е бил задържан в Русия само дни след парламентарните избори в страната, съобщава ДПА, позовавайки се на неговия адвокат.

Според информация, публикувана в базата данни на московски съд, Кънев е обвинен в незаконно производство, продажба или разпространение на наркотични вещества в големи размери. Ако бъде признат за виновен по посоченото обвинение, той може да получи присъда до 20 години затвор.

Адвокатът на политолога е потвърдил задържането пред руски медии и е заявил, че ще оспори наложената мярка. Самият Кънев отрича обвиненията срещу него.

Александър Кънев е политолог, известен с анализите си върху изборите в Русия и регионалната политика. През последните дни той е коментирал и парламентарния вот за Държавната дума.

През февруари руските власти включиха Кънев в регистъра на т.нар. "чуждестранни агенти" – статут, който е свързан с редица административни и публични ограничения.

Задържането му идва непосредствено след парламентарните избори, които според ДПА са били проведени при строг политически контрол. В петък руската Централна избирателна комисия обяви окончателните резултати, според които управляващата "Единна Русия" печели убедително мнозинство в Държавната дума.

Към момента не открих независимо потвърждение от големите руски агенции за конкретното дело срещу Кънев, затова обвиненията е най-коректно да бъдат представяни като твърдения на властите, а не като установен факт.

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